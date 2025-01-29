Кто продолжит борьбу в Лиге чемпионов: полное расписание матчей решающего тура
Последний, 8-й тур основного раунда Лиги чемпионов - особенный. Все его 18 поединков будут сыграны в один день, 29 января. Более того, стартуют в одно и то же время - в 22:00 по Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Таким образом болельщиков ждет развязка игрового марафона, который начался в середине сентября 2024-го, а завершается в конце первого месяца нового года.
Все участники на данном этапе будут иметь по 8 сыгранных матчей. По их итогам станут известны: 8 команд, которые напрямую выйдут в 1/8 финала, 16 коллективов, которые сыграют в первом раунде плей-офф и 12 неудачников, которые завершат выступления.
Перечень матчей 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов (29 января, начало - в 22:00).
- "Боруссия" Д - "Шахтер"
- "Астон Вилла" - "Селтик"
- "Бавария" - "Слован"
- "Байер" - "Спарта"
- "Барселона" - "Аталанта"
- "Брест" - "Реал"
- "Динамо" З - "Милан"
- "Жирона" - "Арсенал"
- "Зальцбург" - "Атлетико"
- "Интер" - "Монако"
- "Лилль" - "Фейенорд"
- "Манчестер Сити" - "Брюгге"
- ПСВ - "Ливерпуль"
- "Спортинг" - "Болонья"
- "Штурм" - "Лейпциг"
- "Штутгарт" - ПСЖ
- "Ювентус" - "Бенфика"
- "Янг Бойз" - "Црвена Звезда"
Топ-матчи игрового дня
Фактически к топовым можно отнести все поединки, где решаются турнирные задачи. Для нас особое значение имеют игры с участием команд, где играют украинские легионеры.
В частности мы станем свидетелями "украинского противостояния" испанской "Жироны" и английского "Арсенала". Вот только для команды Виктора Цыганкова в турнире уже все потеряно. Зато Александр Зинченко с "канонирами" имеют отличные шансы на попадание в топ-8. Лондонцы сейчас идут в таблице третьими, сразу за "Ливерпулем" с "Барселоной", которые уже выполнили турнирную задачу. Впрочем, в случае собственного поражения и стечения других факторов "Арсенал" еще может вылететь из главной восьмерки.
Португальская "Бенфика" с Анатолием Трубиным будет биться минимум за ничью с итальянским "Ювентусом". Этот результат устроит португальцев - они зацепятся за плей-офф. Но и соперникам есть за что сражаться - победа позволит туринцам претендовать на 4-е место в таблице.
Французский "Брест" после поражения от "Шахтера" будет играть с мадридским "Реалом" Андрея Лунина. Обе команды уже попали в стыки и имеют призрачные шансы на прямой выход в 1/8. Но есть смысл биться, чтобы иметь более выгодную позицию при жеребьевке.
Из других матчей отметим битву за выживание английского "Манчестер Сити" с бельгийским "Брюгге". Бельгийцы имеют на балл больше, поэтому их в очном противостоянии устроит и ничья. А вот команде Пепа Гвардиолы надо играть только на победу. В противном случае "горожане" впервые с сезона-2012/13 могут пролететь мимо плей-офф турнира.
Такая же судьба может постигнуть и французский ПСЖ, который на выезде сойдется с немецким "Штутгартом". Оба коллектива, имея по 10 очков, цепляются за плей-офф. А особенность поединка в том, что победитель гарантированно оставит за пределами ЛЧ своего оппонента.
Ранее подготовили прогноз на поединок "Боруссия" Д - "Шахтер" в Лиге чемпионов.
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