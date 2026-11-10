Хто представлятиме Європу в Абу-Дабі: детально про кожного

Нагадаємо, напередодні українська переговорна делегація вирушила на зустрічі до Абу-Дабі . Тристоронній формат переговорів за участю представників України, США та Росії заплановано на вівторок та середу.

При цьому повідомлялося, що у європейських країн немає єдиної позиції , на якому рівні Європа має бути представлена на переговорах в Абу-Дабі.