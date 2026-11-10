Кто будет представлять Европу в Абу-Даби: детально о каждом

Напомним, накануне украинская переговорная делегация отправилась на встречи в Абу-Даби. Трехсторонний формат переговоров с участием представителей Украины, США и России запланирован на вторник и среду.

При этом сообщалось, у европейских стран нет единой позиции, на каком уровне Европа должна быть представлена на переговорах в Абу-Даби.