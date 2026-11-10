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Кто будет представлять Европу в Абу-Даби: детально о каждом

02:51 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: украинская делегация на переговорах (из открытых источников)

На переговорах по завершению войны РФ против Украины в Абу-Даби Европу представят чиновники из Германии, Франции, Великобритании и Италии, а также представители НАТО и институтов Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник Politico.

Politico рассказало, кто войдет в европейскую делегацию и чем известны ее участники.

Кто представит Европу на переговорах

  • Германия — Гюнтер Зауттер. Советник канцлера Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности. Участвует в координации европейских усилий по поддержке Украины и переговорам о завершении войны.

  • Италия — Фабрицио Саджо. Дипломатический советник премьер-министра Джорджи Мелони. Один из главных внешнеполитических советников главы итальянского правительства, которого привлекают к решению сложных дипломатических вопросов.

  • НАТО — Джеффри ван Леувен. Руководитель аппарата генерального секретаря альянса Марка Рютте. Ранее занимал должности министра торговли и советника по национальной безопасности Нидерландов.

  • Великобритания — Джонатан Пауэлл. Советник по национальной безопасности премьер-министра Кира Стармера. Ранее работал помощником Тони Блэра и участвовал в мирном процессе в Северной Ирландии. Поддерживает тесные контакты со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

  • Еврокомиссия — Бьорн Зайберт. Глава кабинета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Один из ее ближайших соратников, участвовавший в предыдущих переговорах с американской стороной по вопросам Украины и гарантий безопасности.

  • Европейский совет — Анна-Мария Бура. Главный советник по внешней политике президента Европейского совета Антониу Кошты. Представляет внешнеполитическое направление работы Совета ЕС.

  • Франция — Эмманюэль Бонн. Главный дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона. Опытный дипломат, который занимается подготовкой ключевых внешнеполитических инициатив французского лидера и международных переговоров.

Напомним, накануне украинская переговорная делегация отправилась на встречи в Абу-Даби. Трехсторонний формат переговоров с участием представителей Украины, США и России запланирован на вторник и среду.

При этом сообщалось, у европейских стран нет единой позиции, на каком уровне Европа должна быть представлена на переговорах в Абу-Даби.

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