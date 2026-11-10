Хто представлятиме Європу в Абу-Дабі: детально про кожного

На переговорах щодо завершення війни РФ проти України в Абу-Дабі Європу представлять чиновники з Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, а також представники НАТО та інститутів Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело Politico.

Єврокомісія - Бйорн Зайберт. Глава кабінету голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Один із її найближчих соратників, який брав участь у попередніх переговорах з американською стороною з питань України та гарантій безпеки.

Великобританія - Джонатан Пауелл. Радник національної безпеки прем'єр-міністра Кіра Стармера. Раніше працював помічником Тоні Блера і брав участь у мирному процесі у Північній Ірландії. Підтримує тісні контакти зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Уіткоффом.

НАТО - Джеффрі ван Леувен. Керівник апарату генерального секретаря альянсу Марка Рютте. Раніше обіймав посади міністра торгівлі та радника з національної безпеки Нідерландів.

Італія - Фабріціо Саджо. Дипломатичний радник прем'єр-міністра Джорджі Мелоні. Один із головних зовнішньополітичних радників глави італійського уряду, якого залучають до вирішення складних дипломатичних питань.

Німеччина - Гюнтер Зауттер. Радник канцлера Фрідріха Мерца із зовнішньої політики та безпеки. Бере участь у координації європейських зусиль щодо підтримки України та переговорів щодо завершення війни.

Politico розповіла, хто увійде до європейської делегації та чим відомі її учасники.

Нагадаємо, напередодні українська переговорна делегація вирушила на зустрічі до Абу-Дабі . Тристоронній формат переговорів за участю представників України, США та Росії заплановано на вівторок та середу.

При цьому повідомлялося, що у європейських країн немає єдиної позиції , на якому рівні Європа має бути представлена на переговорах в Абу-Дабі.