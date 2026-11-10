Кто будет представлять Европу в Абу-Даби: детально о каждом

На переговорах по завершению войны РФ против Украины в Абу-Даби Европу представят чиновники из Германии, Франции, Великобритании и Италии, а также представители НАТО и институтов Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник Politico.

Еврокомиссия — Бьорн Зайберт. Глава кабинета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Один из ее ближайших соратников, участвовавший в предыдущих переговорах с американской стороной по вопросам Украины и гарантий безопасности.

Великобритания — Джонатан Пауэлл. Советник по национальной безопасности премьер-министра Кира Стармера. Ранее работал помощником Тони Блэра и участвовал в мирном процессе в Северной Ирландии. Поддерживает тесные контакты со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Италия — Фабрицио Саджо. Дипломатический советник премьер-министра Джорджи Мелони. Один из главных внешнеполитических советников главы итальянского правительства, которого привлекают к решению сложных дипломатических вопросов.

Германия — Гюнтер Зауттер. Советник канцлера Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности. Участвует в координации европейских усилий по поддержке Украины и переговорам о завершении войны.

Politico рассказало, кто войдет в европейскую делегацию и чем известны ее участники.

Напомним, накануне украинская переговорная делегация отправилась на встречи в Абу-Даби. Трехсторонний формат переговоров с участием представителей Украины, США и России запланирован на вторник и среду.

При этом сообщалось, у европейских стран нет единой позиции, на каком уровне Европа должна быть представлена на переговорах в Абу-Даби.