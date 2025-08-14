Хто поїде з Путіним на зустріч до Трампа: склад делегації РФ та програма

Час зустрічі Путіна і Трампа оголосив Юрій Ушаков, який є помічником глави Кремля та входить до команди РФ на переговорах зі США щодо війни в Україні.

За словами Ушакова, зустріч лідерів розпочнеться 15 серпня о 22:30 за московським часом (такий самий час і за Києвом). Спочатку буде бесіда лідерів "віч-на-віч у присутності перекладачів", а потім за участю делегацій (вони продовжаться за робочим сніданком).

Місце - американська військова база Елмендорф-Річардсон (штат Аляска).

Склад делегації Путіна на перемовинах з Трампом наступний:

глава МЗС РФ Сергій Лавров;

помічник глави Кремля Юрій Ушаков;

міністр оборони РФ Андрій Білоусов,

міністр фінансів РФ Антон Силуанов;

голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який також брав участь у перемовинах РФ та США цього року, Кирило Дмитрієв.

Таким чином, у переговорах візьмуть участь по 5 членів делегацій з кожної сторони.

За словами Ушакова, перед початком зустрічі Путін та Трамп "скажуть кілька слів". А вже за підсумками перемовин вони проведуть спільну прес-конференцію.

Росіяни заявили, що війна в Україні буде центральною темою зустрічі.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, що на тлі спливаючого дедлайну, який Трамп ставив Путіну, лідери домовилися провести зустріч на Алясці.

Перед самітом президент США провів онлайн-зустріч із президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що головна мета переговорів із Путіним - домогтися припинення вогню в Україні. Він запевнив лідерів Європи: жодні територіальні питання не вирішуватимуться без участі Києва.

Трамп, який не очікує, що змусить Путіна припинити вбивства в Україні, вважає зустріч із Путіним "підготовкою ґрунту" для подальших вже тристоронніх переговорів за участю Зеленського, які можуть відбутися невдовзі після Аляски. У кулуарах вже обговорюють і можливі локації для цієї зустрічі.

Американський президент також попередив, що в разі відмови Москви погодитися на перемир’я наслідки для неї "будуть дуже серйозними".

Зеленський після консультацій із Трампом заявив, що узгоджено ключові принципи: припинення вогню, гарантії безпеки для України та посилення санкцій у разі відмови Росії.

Натомість Москва жодним чином поки не демонструє готовність до реального припинення вогню і навпаки продовжує висувати свої ультиматуми.