За крок до зустрічі Трампа і Путіна. Україна, Європа і США узгодили позиції: головні заяви

Напередодні зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці 15 серпня президент України Володимир Зеленський та європейські лідери провели онлайн-розмову з президентом США, окресливши ключові умови та очікування від переговорів.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало заяви союзників на тлі підготовки саміту Трампа і Путіна.

Головне:

5 вимог для завершення війни. Що узгодили Україна, США та ЄС?

Яку позицію займають сторони щодо територіальних питань?

Що лідери заявили про припинення вогню та гарантії безпеки?

Чи буде тристороння зустріч Трампа, Зеленського і Путіна?

5 спільних принципів для завершення війни

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, президент України Володимир Зеленський, лідери ключових європейських держав, представники керівництва ЄС і НАТО провели відеоконференцію з американським лідером.

Метою було узгодження позицій та обговорення очікувань від саміту. За підсумками цієї розмови було узгоджено п'ять спільних принципів. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що саме ці принципи визначатимуть формат перемовин.

"Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат переговорів", - заявив Зеленський, наголошуючи на ключовій ролі Києва у будь-яких мирних процесах.

Серед інших погоджених пунктів:

Негайне припинення вогню та надання Україні надійних гарантій безпеки.

та надання Україні надійних Відсутність права вето Росії щодо перспектив України в ЄС та НАТО .

. Збереження та посилення санкційного тиску на Росію, якщо вона не погодиться на припинення вогню.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками онлайн-конференції заявила, що розмова була "дуже хорошою" і дозволила зміцнити спільну позицію Європи, США та НАТО щодо України. Вона підкреслила, що всі прагнуть "справедливого і тривалого миру".

Зі свого боку генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що "м'яч тепер на стороні Путіна".

“Ми єдині в прагненні припинити цю жахливу війну проти України та досягти справедливого та тривалого миру”, - заявив Рютте та додав, що він цінує лідерство президента США Дональда Трампа та тісну координацію з союзниками.

А президент США Дональд Трамп у своїй заяві оцінив розмову із Володимиром Зеленським і європейськими союзниками "на 10 балів".

Питання територій

Питання можливих територіальних поступок у війні РФ проти України залишається предметом активного обговорення протягом останнього тижні.

За інформацією видання Axios, під час відеоконференції сьогодні президент США Дональд Трамп висловив думку, що "обмін територіями" буде необхідною частиною мирної угоди. Проте він наголосив, що не може приймати рішень з цього приводу, і це мають обговорювати лідери України та РФ - "Володимир і Володимир".

Позиція України щодо ймовірних територіальних поступок залишається незмінною. Президент Володимир Зеленський продовжує наголошувати, що будь-які питання територіальної цілісності можуть вирішуватися лише за згоди українського народу та відповідно до Конституції.

"Ключові питання щодо нашої територіальної цілісності врешті решт вирішаться на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо, усі це підтримують", - додав Зеленський.

Лідери європейських країн висловили аналогічну позицію. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Росія не може вимагати змінювати конституцію України у питанні територій.

Водночас Мерц сказав, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але лише за умови, що "вихідною позицією буде лінія зіткнення". Крім того, він категорично заявив, що "юридичне визнання окупованих територій не обговорюється".

Президент Франції Еммануель Макрон також висловився на підтримку цієї тези.

"Територіальні питання, що підпадають під юрисдикцію України, не можуть бути предметом переговорів і будуть обговорюватися лише президентом України. І це позиція, яку ми підтримуємо. Її дуже чітко висловив президент Трамп" - заявив Макрон.

Припинення вогню та санкції

Президент США Дональд Трамп назвав перемир'я своєю метою під час зустрічі з Путіним.

Але на запитання, чи вірить він, що зможе переконати кремлівського диктатора припинити обстріли населення та цивільної інфраструктури, Трамп не зміг відповісти ствердно.

"Я думаю, відповідь, скоріше "ні", бо у мене вже були прекрасні розмови з Путіним, а потім я повертаюсь додому, а потім я бачу, як ракета ударила по будинку і люди лежать, помираючи", - сказав лідер США.

Президент України Володимир Зеленський вважає негайне припинення вогню центральною темою переговорів, але також наголошує на важливості збереження тиску на Кремль.

"Санкції повинні бути й повинні бути посилені, якщо Росія не погодить на припинення вогню в Алясці", - підкреслив президент.

Зеленський також попередив партнерів про "блеф Путіна", який, за його словами, намагається створити враження, що санкції не діють, хоча вони завдають значної шкоди російській економіці.

Глава України наголосив, що РФ не прагне миру, а прагне окупації України, і закликав до подальшого тиску заради миру.

Гарантії безпеки

Питання гарантій безпеки для України є одним із ключових, що обговорювалося напередодні саміту.

Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі було погоджено необхідність "надійних гарантій безпеки", і що Дональд Трамп висловив підтримку цій ідеї та готовність США брати участь.

"Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь", - зазначив Зеленський.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що Україна повинна мати сильну армію, але водночас вказав, що питання гарантій безпеки детально не обговорювалося.

Натомість президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери дійшли спільного розуміння, що НАТО не має бути єдиною гарантією безпеки.

Макрон також повідомив, що Дональд Трамп проти того, щоб НАТО було частиною гарантій безпеки для України. Французький президент висловив думку, що між будь-якими потенційними територіальними поступками України та гарантіями безпеки має бути прямий зв'язок.

"Президент Трамп чітко висловив це саме такими словами. Він навіть сказав речі, які дуже важливі для мене: той факт, що НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки, і ми знаємо, що це сильний аргумент, особливо для російської сторони. Але що Сполучені Штати та всі союзники повинні бути їх частиною. Це дуже важливе уточнення для мене", - повідомив Макрон.

Підготовка зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна

Лідери домовилися, що після переговорів із Путіним на Алясці Трамп спершу зв’яжеться із Зеленським, щоб обговорити підсумки та визначити спільні подальші дії, потім поговорить з очільниками європейських держав.

До того ж лідер Білого дому повідомив, що в разі успішних переговорів з кремлівським лідером, у короткий термін може відбутися тристороння зустріч за участю президента України.

"Якщо перша зустріч пройде добре, у нас буде друга майже негайно. На ній будуть Путін, Зеленський і я", - сказав Трамп.

Так, за даними Reuters, під час відеоконференції сьогодні Трамп, Зеленський і європейські лідери обговорили можливе місце зустрічі з Путіним. Серед варіантів - країни Європи та Близького Сходу.

Водночас президент США додав, що другої зустрічі може не бути, якщо на Алясці "він не почує відповідей". Також Дональд Трамп пригрозив "дуже серйозними наслідками", якщо Путін не погодиться зупинити війну.

Крім того, лідер Білого дому розкритикував ЗМІ, які, на його думку, публікують негативні публікації щодо його майбутньої зустрічі з Путіним. У своєму дописі в Truth Social він назвав критиків "звільненими невдахами" і заявив, що США "перемагають в усьому".