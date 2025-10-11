"Хто перший?": майстри ГУР змагаються у точності ударів по окупантах

Бійці Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують результативне полювання на російських загарбників на Запорізькій та Лиманській ділянках фронту.

Як повідомили у ГУР, серед підрозділів точиться справжня "професійна конкуренція" - розвідники змагаються, хто швидше ліквідує чергову групу ворога.

"Висока конкуренція майстрів ГУР за ворожу здобич забезпечує негайну або трохи повільнішу, проте неминучу кобзонізацію російських окупантів у вогняних мішках", - зазначили у відомстві.

Для знищення ворога бійці активно застосовують FPV-дрони, споряджені вибухівкою. Одразу кілька безпілотників одночасно атакують одну ціль, не залишаючи окупантам жодних шансів.

Також ефективно працюють українські аеробомбери та артилерія - підрозділи ГУР ліквідовують якомога більше цілей російської армії, "щоб не залишати на завтра те, що можна зробити сьогодні".