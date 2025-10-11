"Хто перший?": майстри ГУР змагаються у точності ударів по окупантах

На передовій ГУР триває справжнє змагання - бійці конкурують, хто швидше й точніше знищить окупантів. FPV-дрони, артилерія та аеробомбери працюють безупинно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МОУ.
Бійці Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують результативне полювання на російських загарбників на Запорізькій та Лиманській ділянках фронту.
Як повідомили у ГУР, серед підрозділів точиться справжня "професійна конкуренція" - розвідники змагаються, хто швидше ліквідує чергову групу ворога.
"Висока конкуренція майстрів ГУР за ворожу здобич забезпечує негайну або трохи повільнішу, проте неминучу кобзонізацію російських окупантів у вогняних мішках", - зазначили у відомстві.
Для знищення ворога бійці активно застосовують FPV-дрони, споряджені вибухівкою. Одразу кілька безпілотників одночасно атакують одну ціль, не залишаючи окупантам жодних шансів.
Також ефективно працюють українські аеробомбери та артилерія - підрозділи ГУР ліквідовують якомога більше цілей російської армії, "щоб не залишати на завтра те, що можна зробити сьогодні".
Зауважимо, що від початку минулої доби вздовж всієї лінії фронту зафіксовано 234 бойові зіткнення.
Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та артилерійський засіб противника.
Детальніше про кожен з напрямків фронту можна дізнатись у зведенні Генштабу.
Варто відзначити, що українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.
За минулу добу втрати російських загарбників склали 1 060 осіб.
Також українські воїни знешкодили танк, шість бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 219 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.