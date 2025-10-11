"Кто первый?": мастера ГУР соревнуются в точности ударов по оккупантам

Бойцы Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают результативную охоту на российских захватчиков на Запорожском и Лиманском участках фронта.

Как сообщили в ГУР, среди подразделений идет настоящая "профессиональная конкуренция" - разведчики соревнуются, кто быстрее ликвидирует очередную группу врага.

"Высокая конкуренция мастеров ГУР за вражескую добычу обеспечивает немедленную или чуть более медленную, однако неизбежную кобзонизацию российских оккупантов в огненных мешках", - отметили в ведомстве.

Для уничтожения врага бойцы активно применяют FPV-дроны, снаряженные взрывчаткой. Сразу несколько беспилотников одновременно атакуют одну цель, не оставляя оккупантам никаких шансов.

Также эффективно работают украинские аэробомберы и артиллерия - подразделения ГУР ликвидируют как можно больше целей российской армии, "чтобы не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня".