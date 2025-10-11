"Кто первый?": мастера ГУР соревнуются в точности ударов по оккупантам

На передовой ГУР продолжается настоящее соревнование - бойцы конкурируют, кто быстрее и точнее уничтожит оккупантов. FPV-дроны, артиллерия и аэробомберы работают непрерывно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МОУ.
Бойцы Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают результативную охоту на российских захватчиков на Запорожском и Лиманском участках фронта.
Как сообщили в ГУР, среди подразделений идет настоящая "профессиональная конкуренция" - разведчики соревнуются, кто быстрее ликвидирует очередную группу врага.
"Высокая конкуренция мастеров ГУР за вражескую добычу обеспечивает немедленную или чуть более медленную, однако неизбежную кобзонизацию российских оккупантов в огненных мешках", - отметили в ведомстве.
Для уничтожения врага бойцы активно применяют FPV-дроны, снаряженные взрывчаткой. Сразу несколько беспилотников одновременно атакуют одну цель, не оставляя оккупантам никаких шансов.
Также эффективно работают украинские аэробомберы и артиллерия - подразделения ГУР ликвидируют как можно больше целей российской армии, "чтобы не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня".
Заметим, что с начала минувших суток вдоль всей линии фронта зафиксировано 234 боевых столкновения.
Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и артиллерийское средство противника.
Подробнее о каждом из направлений фронта можно узнать в сводке Генштаба.
Стоит отметить, что украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.
За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1 060 человек.
Также украинские воины обезвредили танк, шесть боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 219 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 18 крылатых ракет и 72 единицы автомобильной техники оккупантов.