Хто переміг на виборах у Німеччині: підраховано голоси на всіх дільницях

Згідно з підрахунком голосів, більшість має блок "Християнських демократів ХДС/ХСС. Друге місце посіла ультраправа "Альтернатива для Німеччини", перемігши фактично в усіх землях колишньої НДР. Третє місце дісталося Соціал-демократичній партії Олафа Шольца.

Також до Бундестагу проходить партія "Зелені" (Grune) і "Ліві" (Linke), розділивши 4 і 5 місце.

Інші партії, такі як "Вільна демократична партія", "Союз Сари Вагенкхнет" не прийшли, не подолавши поріг у 5% голосів.

Як пише Tagesschau, підбиваючи офіційні дані, цифри такі:

блок ХДС/ХСС - 28,6%

АдН - 20,8%;

СДПН - 16,4%;

"Зелені" - 11,6%;

"Ліві" - 8,8%.

В інших партій було менше 5%.