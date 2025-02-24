Хто переміг на виборах у Німеччині: підраховано голоси на всіх дільницях

У неділю, 23 лютого, в Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу. Переможцем під час цього виборчого циклу став консервативний союз ХДС/ХСС, а інші партії набрали менше голосів, або навіть не пройшли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецькі ЗМІ.
Згідно з підрахунком голосів, більшість має блок "Християнських демократів ХДС/ХСС. Друге місце посіла ультраправа "Альтернатива для Німеччини", перемігши фактично в усіх землях колишньої НДР. Третє місце дісталося Соціал-демократичній партії Олафа Шольца.
Також до Бундестагу проходить партія "Зелені" (Grune) і "Ліві" (Linke), розділивши 4 і 5 місце.
Інші партії, такі як "Вільна демократична партія", "Союз Сари Вагенкхнет" не прийшли, не подолавши поріг у 5% голосів.
Як пише Tagesschau, підбиваючи офіційні дані, цифри такі:
В інших партій було менше 5%.
Нагадаємо, що після появи перших екзит-полів, канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку на виборах, взявши на себе відповідальність за результат. Він привітав своїх опонентів, зокрема, ХДС/ХСС з перемогою, а також Фрідріха Мерца.
Крім того, ми писали, що за словами Мерца, він планує сформувати уряд до 20 квітня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.