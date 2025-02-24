Кто победил на выборах в Германии: подсчитаны голоса на всех участках

Согласно подсчету голосов, большинство имеет блок "Христианских демократов ХДС/ХСС. Второе место заняла ультраправая "Альтернатива для Германии", победив фактически во всех землях бывшей ГДР. Третье место досталось Социал-демократической партии Олафа Шольца.

Также в Бундестаг проходит партия "Зеленые" (Grune) и "Левые" (Linke), разделив 4 и 5 место.

Другие партии, такие как "Свободная демократическая партия", "Союз Сары Вагенкхнет" не пришли, не преодолев порог в 5% голосов.

Как пишет Tagesschau, подводя официальный данные, цифры следующие:

блок ХДС/ХСС - 28,6%

АдГ - 20,8%;

СДПГ - 16,4%;

"Зеленые" - 11,6%;

"Левые" - 8,8%.

У других партий было менее 5%.

Сколько будет депутатов от каждой из партий по прогнозу ARD

Отметим, что в парламенте Германии (Бундестаг) нет фиксированного количества депутатов, так как их число зависит от избирательной системы.

После выборов 2021 года в Бундестаг вошло 736 депутатов, что стало рекордным числом. Однако с 2025 года вступила в силу реформа, которая ограничивает максимальное количество мест до 630 человек.

Согласно прогнозу ARD, который был дан еще до окончательного подсчета голосов, в парламент войдут 629 депутатов из 630 возможных. По партиям, распределение следующее:

ХДС/ХСС - 208 мандатов;

АдГ - 151 мандат;

СДПГ - 121;

"Зеленые" - 85;

"Левые" - 64.

Какое будет количество депутатов в Бундестаге по прогнозу ZDF

Общее число депутатов согласно этому прогнозу составит 595 человек из 630 возможных. Распределение по партиям следующее: