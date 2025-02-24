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Кто победил на выборах в Германии: подсчитаны голоса на всех участках

Фото: в парламент прошли 5 партий (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг. Победителем в ходе этого избирательного цикла стал консервативный союз ХДС/ХСС, а другие партии набрали меньше голосов, либо даже не прошли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкие СМИ.

Согласно подсчету голосов, большинство имеет блок "Христианских демократов ХДС/ХСС. Второе место заняла ультраправая "Альтернатива для Германии", победив фактически во всех землях бывшей ГДР. Третье место досталось Социал-демократической партии Олафа Шольца.

Также в Бундестаг проходит партия "Зеленые" (Grune) и "Левые" (Linke), разделив 4 и 5 место.

Другие партии, такие как "Свободная демократическая партия", "Союз Сары Вагенкхнет" не пришли, не преодолев порог в 5% голосов.

Как пишет Tagesschau, подводя официальный данные, цифры следующие:

  • блок ХДС/ХСС - 28,6%
  • АдГ - 20,8%;
  • СДПГ - 16,4%;
  • "Зеленые" - 11,6%;
  • "Левые" - 8,8%.

У других партий было менее 5%.

Сколько будет депутатов от каждой из партий по прогнозу ARD

Отметим, что в парламенте Германии (Бундестаг) нет фиксированного количества депутатов, так как их число зависит от избирательной системы.

После выборов 2021 года в Бундестаг вошло 736 депутатов, что стало рекордным числом. Однако с 2025 года вступила в силу реформа, которая ограничивает максимальное количество мест до 630 человек.

Согласно прогнозу ARD, который был дан еще до окончательного подсчета голосов, в парламент войдут 629 депутатов из 630 возможных. По партиям, распределение следующее:

  • ХДС/ХСС - 208 мандатов;
  • АдГ - 151 мандат;
  • СДПГ - 121;
  • "Зеленые" - 85;
  • "Левые" - 64.

Какое будет количество депутатов в Бундестаге по прогнозу ZDF

Общее число депутатов согласно этому прогнозу составит 595 человек из 630 возможных. Распределение по партиям следующее:

  • ХДС/ХСС - 197;
  • АдГ - 143;
  • СДПГ - 114;
  • "Зеленые" - 80;
  • "Левые - 61.

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Выборы в Германии