Хто отримав "автомати" до основного раунду ЛЧ: повний список

Після завершення чемпіонатів англійської Прем'єр-ліги, італійської Серії А та бельгійської Про-ліги визначилися всі учасники основного раунду ЛЧ, які потрапляють туди автоматично. Це – 29 з 36-ти команд.
Повний список вже відомих учасників ЛЧ – наводить РБК-Україна.
Вперше в історії участь в основному етапі Ліги чемпіонів гарантували собі одразу шість англійських клубів. Це стало можливим завдяки додатковій п'ятій квоті для АПЛ у таблиці коефіцієнтів УЄФА, а також перемозі в Лізі Європи англійського клубу.
Чемпіоном Англії достроково став "Ліверпуль", а за інші путівки в ЛЧ боротьба точилася до останнього туру. Зрештою у зоні потрапляння до головного єврокубка фінішували "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Ньюкасл".
Ще одним представником АПЛ у турнірі став "Тоттенхем", який фінішував у чемпіонаті на 17-му місці, випередивши лише невдах, що вилетіли до Чемпіоншипа. Проте столична команда виграла Лігу Європи, а з нею й путівку до ЛЧ.
В Серії А ще раніше путівки до ЛЧ отримали "Наполі", що виграв скудетто, а також "Інтер" та "Аталанта". Остання вакансія розігрувалася в фінальному турі: на неї, зокрема, претендувала й "Рома" українця Артема Довбика.
"Вовкам" для того, щоб потрапити в зону ЛЧ, потрібно було перемогти в матчі проти "Торіно", а також сподіватися на втрату очок "Ювентусом". Проте і "Рома" і "Ювентус" перемогли в заключних матчах сезону, що в результаті вивело в головний єврокубок туринський клуб. А "Рома" в наступному сезоні знову гратиме в Лізі Європи.
Пряму путівку від цієї країни отримував лише чемпіон. Ним став "Юніон" з Брюсселя, який в останньому турі випередив "Брюгге". Цікаво, що для столичної команди це 12-й чемпіонський титул. Але востаннє команда тріумфувала 90 років тому – аж у 1935 році. Ще в 2021-му клуб грав у другій лізі чемпіонату країни, а тепер зіграє проти топів у ЛЧ.
Таким чином визначилися 29 з 36-ти учасників основного раунду ЛЧ-2025/26. Ще 7 путівок будуть розіграні в кваліфікації. 5 – через шлях чемпіонів, де від України зіграє київське "Динамо", та 2 – через шлях ліг.
Список учасників основного раунду ЛЧ-2025/26
Англія – 6 команд
Іспанія – 5
Італія – 4
Німеччина – 4
Франція – 3
Нідерланди – 2
Португалія – 1
Бельгія – 1
Туреччина – 1
Чехія – 1
Греція – 1
Раніше підбили підсумки сезону УПЛ-2024/25.
Також стали відомі перші трансфери "Реала" після приходу Алонсо.