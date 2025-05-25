Алонсо офіційно очолив "Реал": повідомили про перші трансфери

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт мадридського клубу .

Що сказав наставник після призначення

Угода з Алонсо розрахована до 30 червня 2028 року.

В офіційній заяві "Реал" привітав повернення свого колишнього гравця на "Сантьяго Бернабеу", підкресливши його стратегічне мислення, тактичну гнучкість та яскраву роботу в леверкузенському "Байєрі", де він зумів вивести команду на новий рівень.

Коментуючи своє призначення, Алонсо зазначив:

"Повернутися в Мадрид у ролі головного тренера – величезна честь. Я вдячний клубу за довіру й маю амбіції продовжити шлях перемог. Попереду багато роботи, і я готовий до цього виклику".

Офіційна презентація нового наставника призначена на понеділок, 26 травня на "Сантьяго Бернабеу".

Дебют та перші трансфери

Дебют Алонсо на тренерському містку "бланкос" відбудеться на Клубному чемпіонаті світу, який пройде в червні-липні в США. Ще до цього керівництво "Реала" планує підсилити склад команди.

Зокрема, за інформацією El Chiringuito TV, до поїздки в США мадридці мають придбати лівого та центрального захисників, а також остаточно завершити перехід оборонця збірної Англії Трента Александера-Арнольда з "Ліверпуля".