Алонсо офіційно очолив "Реал": повідомили про перші трансфери
Мадридський "Реал" офіційно оголосив про призначення Хабі Алонсо новим головним тренером команди. Легендарний екс-хавбек "вершкових" змінив на посаді Карло Анчелотті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт мадридського клубу.
Що сказав наставник після призначення
Угода з Алонсо розрахована до 30 червня 2028 року.
В офіційній заяві "Реал" привітав повернення свого колишнього гравця на "Сантьяго Бернабеу", підкресливши його стратегічне мислення, тактичну гнучкість та яскраву роботу в леверкузенському "Байєрі", де він зумів вивести команду на новий рівень.
Коментуючи своє призначення, Алонсо зазначив:
"Повернутися в Мадрид у ролі головного тренера – величезна честь. Я вдячний клубу за довіру й маю амбіції продовжити шлях перемог. Попереду багато роботи, і я готовий до цього виклику".
Офіційна презентація нового наставника призначена на понеділок, 26 травня на "Сантьяго Бернабеу".
Дебют та перші трансфери
Дебют Алонсо на тренерському містку "бланкос" відбудеться на Клубному чемпіонаті світу, який пройде в червні-липні в США. Ще до цього керівництво "Реала" планує підсилити склад команди.
Зокрема, за інформацією El Chiringuito TV, до поїздки в США мадридці мають придбати лівого та центрального захисників, а також остаточно завершити перехід оборонця збірної Англії Трента Александера-Арнольда з "Ліверпуля".
Хто такий Хабі Алонсо
43-річний колишній футболіст, нині – тренер.
Уродженець Країни Басків, де й починав займатися футболом. Через молодіжний "Антігуоко" потрапив до складу "Реал Сосьєдада", де відіграв перші чотири роки професіональної кар'єри (2000-2004).
У серпні 2004-го перебрався до англійського "Ліверпуля" і провів за мерсисайдський клуб п'ять років. У 2009-му повернувся до Іспанії – в мадридський "Реал", ставши частиною трансферної компанії "вершкових" по залученню у клуб зіркових виконавців. Після п'яти сезонів у складі "галактікос", переїхав до Німеччини. Там виступав у 2014-2017 роках за мюнхенську "Баварію", де й завершив кар'єру гравця.
У складі "Ліверпуля" та "Реала" двічі перемагав у Лізі чемпіонів. Вигравав національні титули у Іспанії, Англії та Німеччині.
За збірну Іспанії провів 114 матчів та забив 16 голів. Чемпіон світу 2010 року та переможець Євро 2008 та 2012 років.
Тренерську кар'єру розпочав у 2018-му, ставши наставником юнацької команди "Реала" U-14 та пропрацював там один сезон. У червні 2019 року очолив резервну команду "Реал Сосьєдада".
У жовтні 2022-го Алонсо був призначений головним тренером леверкузенського "Байєра". За два роки привів "фармацевтів" до золотого дубля в Німеччині, зокрема виграв з ними перший чемпіонський титул в історії клубу. На євроарені – пробився з командою в фінал Ліги Європи-2023/24.
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