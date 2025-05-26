Кто получил "автоматы" в основной раунд ЛЧ: полный список

Англия: топ-5 плюс аутсайдер

Впервые в истории участие в основном этапе Лиги чемпионов гарантировали себе сразу шесть английских клубов. Это стало возможным благодаря дополнительной пятой квоте для АПЛ в таблице коэффициентов УЕФА, а также победе в Лиге Европы английского клуба.

Чемпионом Англии досрочно стал "Ливерпуль", а за остальные путевки в ЛЧ борьба шла до последнего тура. В конце концов в зоне попадания в главный еврокубок финишировали "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ньюкасл".

Еще одним представителем АПЛ в турнире стал "Тоттенхэм", который финишировал в чемпионате на 17-м месте, опередив лишь неудачников, вылетевших в Чемпионшип. Однако столичная команда выиграла Лигу Европы, а с ней и путевку в ЛЧ.

Италия: "Старая синьора" потеснила Довбика

В Серии А еще раньше путевки в ЛЧ получили "Наполи", выигравший скудетто, а также "Интер" и "Аталанта". Последняя вакансия разыгрывалась в финальном туре: на нее, в частности, претендовала и "Рома" украинца Артема Довбика.

"Волкам" для того, чтобы попасть в зону ЛЧ, нужно было победить в матче против "Торино", а также надеяться на потерю очков "Ювентусом". Однако и "Рома" и "Ювентус" победили в заключительных матчах сезона, что в итоге вывело в главный еврокубок туринский клуб. А "Рома" в следующем сезоне снова будет играть в Лиге Европы.

Бельгия: триумф спустя 90 лет

Прямую путевку от этой страны получал лишь чемпион. Им стал "Юнион" из Брюсселя, который в последнем туре опередил "Брюгге". Интересно, что для столичной команды это 12-й чемпионский титул. Но последний раз команда триумфовала 90 лет назад - аж в 1935 году. Еще в 2021-м клуб играл во второй лиге чемпионата страны, а теперь сыграет против топов в ЛЧ.

Семь команд из квалификации: пробьется ли "Динамо"

Таким образом определились 29 из 36-ти участников основного раунда ЛЧ-2025/26. Еще 7 путевок будут разыграны в квалификации. 5 - через путь чемпионов, где от Украины сыграет киевское "Динамо", и 2 - через путь лиг.

Список участников основного раунда ЛЧ-2025/26

Англия - 6 команд

"Ливерпуль"

"Арсенал"

"Манчестер Сити"

"Челси"

"Ньюкасл"

"Тоттенхэм"

Испания - 5

"Барселона"

"Реал"

"Атлетико"

"Атлетик"

"Вильярреал"

Италия - 4

"Наполи"

"Интер"

"Аталанта"

"Ювентус"

Германия - 4

"Бавария"

"Байер"

"Айнтрахт"

"Боруссия" Д

Франция - 3

ПСЖ

"Марсель"

"Монако"

Нидерланды - 2

ПСВ

"Аякс"

Португалия - 1

"Спортинг"

Бельгия - 1

"Юнион"

Турция - 1

"Галатасарай"

Чехия - 1

"Славия"

Греция - 1