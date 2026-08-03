Хто отримає понад 519 гривень до пенсії у серпні: названо головну умову

Деякі українські пенсіонери й у серпні можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Її розмір залежить від кількості років понаднормового страхового стажу, але є важлива умова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Доплату за понаднормовий страховий стаж призначають пенсіонерам, які мають більше страхового стажу, ніж передбачено законом.
Право на неї мають:
Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, діють інші норми:
Розмір надбавки визначають за кожен повний рік понаднормового страхового стажу. Зараз за один такий рік доплачують 25,95 гривні.
Максимальна сума залежить від кількості "зайвих" років стажу.
Наприклад:
Доплату враховують під час призначення або перерахунку пенсії. Її розраховують автоматично на підставі страхового стажу, який є у пенсійній справі.
Якщо після виходу на пенсію людина продовжувала працювати та набула додаткового стажу, під час перерахунку пенсії розмір надбавки також можуть переглянути.
Доплата за понаднормовий стаж не є окремою фіксованою виплатою для всіх пенсіонерів. Її сума в кожному випадку залежить від кількості повних років стажу понад установлену законом норму.
Нагадаємо, із 2 серпня в Україні набули чинності зміни до пенсійного законодавства, які спрощують підтвердження страхового стажу для призначення пенсії.
Тепер окремі періоди роботи можуть зараховувати навіть без сплати страхових внесків, якщо роботодавець подав необхідну звітність.