Кто получит более 519 гривен до пенсии в августе: названо главное условие

Некоторые украинские пенсионеры и в августе могут получать ежемесячную доплату к пенсии. Ее размер зависит от количества лет сверхурочного страхового стажа, но есть важное условие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Доплату за сверхурочный страховой стаж назначают пенсионерам, имеющим больше страхового стажа, чем предусмотрено законом.
Право на нее имеют:
Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, действуют другие нормы:
Размер надбавки определяют за каждый полный год сверхурочного страхового стажа. Сейчас за один год доплачивают 25,95 гривны.
Максимальная сумма зависит от количества "лишних" лет стажа.
Например:
Доплату учитывают при назначении или перерасчете пенсии. Ее рассчитывают автоматически на основании страхового стажа, имеющегося в пенсионном деле.
Если после выхода на пенсию человек продолжал работать и приобрел дополнительный стаж, при пересчете пенсии размер надбавки также может быть пересмотрен.
Доплата за сверхурочный стаж не является отдельной фиксированной выплатой для всех пенсионеров. Ее сумма в каждом случае зависит от количества полных лет стажа сверх установленной законом нормы.
Напомним, со 2 августа в Украине вступили в силу изменения в пенсионное законодательство, упрощающие подтверждение страхового стажа для назначения пенсии.
Теперь отдельные периоды работы могут засчитываться даже без уплаты страховых взносов, если работодатель подал необходимую отчетность.