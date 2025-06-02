Не Мудрик! Хто найдорожчий українець в АПЛ прямо зараз

Ілля Забарний ("Борнмут") – 42 (+2) мільйони євро

Найстабільніший вітчизняний футболіст АПЛ за 2,5 місяці з часу останньої переоцінки (18 березня) додав до своєї вартості 2 мільйони. Ціна на нього постійно зростає – з самого початку професіональної кар'єри, ще в київському "Динамо".

У сезоні, що завершився, 22-річний центральний захисник провів за "Борнмут" 39 матчів у всіх турнірах та відзначився одним асистом. Потрапив у команду найкращих молодих гравців АПЛ. Його "Борнмут" фінішував у чемпіонаті на 9-му місці.

Забарний проти Райса з "Арсенала" (instagram.com/illiazabarnyi)

Віталій Миколенко ("Евертон") – 28 млн

Вартість 26-річного лівого захисника залишилась незмінною з початку весни. 28 млн - це поки його пік.

У сезоні-2024/25 Миколенко зіграв за "Евертон" у 37-ми матчах, забив 1 гол та 3 рази асистував партнерам. "Евертон" завершив чемпіонат Англії на 13-й сходинці.

Віталій Миколенко (фото: instagram.com/mikola_16)

Олександр Зінченко ("Арсенал") – 20 (-2) млн

28-річний лівий захисник "канонірів" продовжує поступово втрачати в ціні. Його пік був влітку 2023-го – 42 мільйони і за два роки він втратив більше половини цієї суми.

Гравець ротації віце-чемпіонів Англії провів у сезоні 23 поєдинки, записав в актив 1 гол та 1 результативну передачу.

Олександр Зінченко (фото: instagram.com/zinchenko)

Михайло Мудрик ("Челсі") – 18 (-12) млн

На стрімке падіння вартості 24-річного вінгера, безумовно, вплинула допінгова історія, через яку він фактично залишається поза грою. У березні 2023-го перспективного футболіста, який тільки но перейшов у "Челсі" з "Шахтаря" оцінювали в 60 млн, від чого залишилось вже менше третини.

До тимчасового відсторонення від футболу встиг у сезоні провести за "аристократів" 15 матчів, забив 3 голи та відзначився 5-ма асистами. Отримав золоту медаль за перемогу в Лізі конференцій, де дійсно був одним з найбільш яскравих футболістів команди.

Михайло Мудрик (фото: instagram.com/mmudryk10)

Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") – 15 (+3) млн

21-річний центральний півзахисник потроху-потроху, але додає – як в ігровому плані, так і в оцінці його футбольних якостей аналітиками. П'ять років тому його – футболіста "Дніпра-1" – оцінували у якихось 100 тис. євро, а зараз рахунок вже йде на мільйони.

У сезоні, що завершився, зіграв за "Брентфорд" 35 матчів без результативних дій. Команда Ярмолюка завершила чемпіонат 10-ю.

Єгор Ярмолюк (фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor)

Найдорожчі зірки АПЛ

Для порівняння, зазначимо, що найбільш коштовною зіркою Прем'єр-ліги є норвезький нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд – 180 млн євро.

Топ-5 найдорожчих гравців АПЛ

Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") – 180 млн Букайо Сака ("Арсенал") – 150 млн Деклан Райс ("Арсенал") – 120 млн Коул Палмер ("Челсі") – 120 млн Александер Ісак ("Ньюкасл") – 120 млн

Ерлінг Холанд (фото: instagram.com/erling)