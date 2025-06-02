Не Мудрик! Кто самый дорогой украинец в АПЛ прямо сейчас

По завершении чемпионата АПЛ и перед началом летней трансферной кампании обновили стоимости футболистов элитных английских клубов, в том числе и украинцев.
Как изменились ценники на отечественных легионеров, и кто из них самый дорогой рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.
Самый стабильный отечественный футболист АПЛ за 2,5 месяца со времени последней переоценки (18 марта) прибавил к своей стоимости 2 миллиона. Цена на него постоянно растет - с самого начала профессиональной карьеры, еще в киевском "Динамо".
В завершившемся сезоне 22-летний центральный защитник провел за "Борнмут" 39 матчей во всех турнирах и отметился одним ассистом. Попал в команду лучших молодых игроков АПЛ. Его "Борнмут" финишировал в чемпионате на 9-м месте.
Забарный против Райса из "Арсенала" (instagram.com/illiazabarnyi)
Стоимость 26-летнего левого защитника осталась неизменной с начала весны. 28 млн - это пока его пик.
В сезоне-2024/25 Миколенко сыграл за "Эвертон" в 37-ми матчах, забил 1 гол и 3 раза ассистировал партнерам. "Эвертон" завершил чемпионат Англии на 13-й строчке.
Виталий Миколенко (фото: instagram.com/mikola_16)
28-летний левый защитник "канониров" продолжает постепенно терять в цене. Его пик был летом 2023-го - 42 миллиона и за два года он потерял больше половины этой суммы.
Игрок ротации вице-чемпионов Англии провел в сезоне 23 поединка, записал в актив 1 гол и 1 результативную передачу.
Александр Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko)
На стремительное падение стоимости 24-летнего вингера, безусловно, повлияла допинговая история, из-за которой он фактически остается вне игры. В марте 2023-го перспективного футболиста, который только что перешел в "Челси" из "Шахтера" оценивали в 60 млн, от чего осталось уже меньше трети.
До временного отстранения от футбола успел в сезоне провести за "аристократов" 15 матчей, забил 3 гола и отметился 5-ю ассистами. Получил золотую медаль за победу в Лиге конференций, где действительно был одним из самых ярких футболистов команды.
Михаил Мудрик (фото: instagram.com/mmudryk10)
21-летний центральный полузащитник понемногу-понемногу, но прибавляет - как в игровом плане, так и в оценке его футбольных качеств аналитиками. Пять лет назад его - футболиста "Днепра-1" - оценивали в каких-то 100 тыс. евро, а сейчас счет уже идет на миллионы.
В завершившемся сезоне сыграл за "Брентфорд" 35 матчей без результативных действий. Команда Ярмолюка завершила чемпионат 10-й.
Егор Ярмолюк (фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor)
Для сравнения, отметим, что наиболее ценной звездой Премьер-лиги является норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд - 180 млн евро.
Топ-5 самых дорогих игроков АПЛ
Эрлинг Холанд (фото: instagram.com/erling)
Ранее сообщили, что команда украинца стала последним участником Клубного чемпионата мира по футболу.
Также сообщили, кто бесплатно покажет Клубный чемпионат мира по футболу в Украине.