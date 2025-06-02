Не Мудрик! Кто самый дорогой украинец в АПЛ прямо сейчас

Илья Забарный ("Борнмут") - 42 (+2) миллиона евро

Самый стабильный отечественный футболист АПЛ за 2,5 месяца со времени последней переоценки (18 марта) прибавил к своей стоимости 2 миллиона. Цена на него постоянно растет - с самого начала профессиональной карьеры, еще в киевском "Динамо".

В завершившемся сезоне 22-летний центральный защитник провел за "Борнмут" 39 матчей во всех турнирах и отметился одним ассистом. Попал в команду лучших молодых игроков АПЛ. Его "Борнмут" финишировал в чемпионате на 9-м месте.

Забарный против Райса из "Арсенала" (instagram.com/illiazabarnyi)

Виталий Миколенко ("Эвертон") - 28 млн

Стоимость 26-летнего левого защитника осталась неизменной с начала весны. 28 млн - это пока его пик.

В сезоне-2024/25 Миколенко сыграл за "Эвертон" в 37-ми матчах, забил 1 гол и 3 раза ассистировал партнерам. "Эвертон" завершил чемпионат Англии на 13-й строчке.

Виталий Миколенко (фото: instagram.com/mikola_16)

Александр Зинченко ("Арсенал") - 20 (-2) млн

28-летний левый защитник "канониров" продолжает постепенно терять в цене. Его пик был летом 2023-го - 42 миллиона и за два года он потерял больше половины этой суммы.

Игрок ротации вице-чемпионов Англии провел в сезоне 23 поединка, записал в актив 1 гол и 1 результативную передачу.

Александр Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko)

Михаил Мудрик ("Челси") - 18 (-12) млн

На стремительное падение стоимости 24-летнего вингера, безусловно, повлияла допинговая история, из-за которой он фактически остается вне игры. В марте 2023-го перспективного футболиста, который только что перешел в "Челси" из "Шахтера" оценивали в 60 млн, от чего осталось уже меньше трети.

До временного отстранения от футбола успел в сезоне провести за "аристократов" 15 матчей, забил 3 гола и отметился 5-ю ассистами. Получил золотую медаль за победу в Лиге конференций, где действительно был одним из самых ярких футболистов команды.

Михаил Мудрик (фото: instagram.com/mmudryk10)

Егор Ярмолюк ("Брентфорд") - 15 (+3) млн

21-летний центральный полузащитник понемногу-понемногу, но прибавляет - как в игровом плане, так и в оценке его футбольных качеств аналитиками. Пять лет назад его - футболиста "Днепра-1" - оценивали в каких-то 100 тыс. евро, а сейчас счет уже идет на миллионы.

В завершившемся сезоне сыграл за "Брентфорд" 35 матчей без результативных действий. Команда Ярмолюка завершила чемпионат 10-й.

Егор Ярмолюк (фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor)

Самые дорогие звезды АПЛ

Для сравнения, отметим, что наиболее ценной звездой Премьер-лиги является норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд - 180 млн евро.

Топ-5 самых дорогих игроков АПЛ

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 180 млн Букайо Сака ("Арсенал") - 150 млн Деклан Райс ("Арсенал") - 120 млн Коул Палмер ("Челси") - 120 млн Александер Исак ("Ньюкасл") - 120 млн

Эрлинг Холанд (фото: instagram.com/erling)