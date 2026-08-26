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Хто може стати новим послом України в США: джерела назвали прізвища

07:47 26.08.2026 Ср
2 хв
Які кандидати розглядаються, чому саме вони і що це означатиме?
aimg Едуард Ткач
Фото: колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)

Посада посла України в США досі залишається вільною, однак потенційні кандидати вже є. Серед них як військові, так і дипломати та політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників, в контексті нової посади приглядалися до заступника голови Офісу президента Павла Паліси. Як військовий, в ОП він переважно займається сектором оборони.

Аргументом за призначення Паліси було те, що Трамп називав його своїм "улюбленим солдатом" в Україні. Та, ймовірно, його важлива роль на нинішній посаді теж має значення, і наразі він залишається поряд із президентом Зеленським в Києві.

Різні джерела РБК-Україна у владі називали й інші прізвища. За словами обізнаного співрозмовника видання, потенційних кандидатур зараз декілька: серед військових, дипломатів і навіть політиків. Зокрема, це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В будь-якому разі, якщо у Вашингтон все ж поїде хтось із чинних посадовців, наприклад, з Банкової, це змусить дещо перелаштувати всю структуру дипломатичного треку, і на цей фактор також зважають, пояснював РБК-Україна поінформований співрозмовник.

Що передувало

Нагадаємо, 3 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США, підписавши відповідний указ.

Після цього з'явилася інформація, що Зеленський запропонував цю посаду колишній прем'єр-міністерці Юлії Свириденко, однак вона відмовилася.

Також були чутки, що новим послом України в США може бути призначений Рустем Умєров. Але цього не сталося, оскільки 3 серпня президент підписав указ про призначення Умєрова на посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

Варто додати, що інформація про те, що можливим кандидатом на посаду посла України в США може стати заступник керівника ОП Павло Паліса, також з'являлася кілька тижнів тому.

Що відомо про пошук нового кандидата на посаду посла України у США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДмитро Кулеба