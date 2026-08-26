Кто может стать новым послом Украины в США: источники назвали фамилии

По словам собеседников, в контексте новой должности присматривались к заместителю главы Офиса президента Павлу Палисе. Как военный, в ОП он в основном занимается сектором обороны.

Аргументом за назначение Палисы было то, что Трамп называл его своим "любимым солдатом" в Украине. Но, вероятно, его важная роль в нынешней должности тоже имеет значение, и он остается рядом с президентом Зеленским в Киеве.

Различные источники РБК-Украина у власти называли и другие фамилии. По словам осведомленного собеседника издания, потенциальных кандидатур сейчас несколько: среди военных, дипломатов и даже политиков. В частности, это бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В любом случае, если в Вашингтон все же поедет кто-то из действующих должностных лиц, например, с Банковой, это заставит кое-что перестроить всю структуру дипломатического трека, и этот фактор также учитывают, объяснял РБК-Украина информированный собеседник.