Хто може очолити Венесуелу після Мадуро: Макрон озвучив свою версію

Макрон вважає, що новим лідером Венесуели може стати опозиціонер Едмундо Гонсалес.

На думку президента Франції, перехідний період, що розпочинається, має бути мирним, демократичним і поважним до волі венесуельського народу.

"Ми сподіваємося, що президент Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний у 2024 році, зможе забезпечити цей перехід якомога швидше. Наразі я веду переговори з нашими партнерами в регіоні", - написав він.

Макрон додав, що Франція повністю мобілізована та пильна, зокрема, щоб гарантувати безпеку своїх громадян у ці години невизначеності.

Пізніше Еммануель Макрон зробив у соцмережі Х ще один допис, де зазначив, що розмовляв із представницею опозиції Марією Коріна Мачадо і повністю підтримав її заклик до звільнення та захисту політичних в'язнів режиму Ніколаса Мадуро.

"Як і всі венесуельці, вона може розраховувати на підтримку Франції у відстоюванні мирного, демократичного переходу, який повністю поважає суверенну волю венесуельського народу", - зазначив він.