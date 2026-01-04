Хто може очолити Венесуелу після Мадуро: Макрон озвучив свою версію

Президентом Венесуели може стати Едмундо Гонсалес, який у 2024 році, за підрахунками опозиційних сил, виграв президентські вибори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Франції Еммануеля Макрона в соцмережі Х.
Макрон вважає, що новим лідером Венесуели може стати опозиціонер Едмундо Гонсалес.
На думку президента Франції, перехідний період, що розпочинається, має бути мирним, демократичним і поважним до волі венесуельського народу.
"Ми сподіваємося, що президент Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний у 2024 році, зможе забезпечити цей перехід якомога швидше. Наразі я веду переговори з нашими партнерами в регіоні", - написав він.
Макрон додав, що Франція повністю мобілізована та пильна, зокрема, щоб гарантувати безпеку своїх громадян у ці години невизначеності.
Пізніше Еммануель Макрон зробив у соцмережі Х ще один допис, де зазначив, що розмовляв із представницею опозиції Марією Коріна Мачадо і повністю підтримав її заклик до звільнення та захисту політичних в'язнів режиму Ніколаса Мадуро.
"Як і всі венесуельці, вона може розраховувати на підтримку Франції у відстоюванні мирного, демократичного переходу, який повністю поважає суверенну волю венесуельського народу", - зазначив він.
Раніше ЗМІ писали, що ситуація у Венесуелі після захоплення військами США диктатора Ніколаса Мадуро може піти трьома шляхами: "конституційна" передача влади, військовий переворот або дезінтеграція режиму.
Венесуельська опозиція вважає законним президентом країни політика Едмундо Гонсалеса, який перебуває у вигнанні.
Нагадаємо, в ніч з 2 на 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели - Каракасу. У різних районах міста було чути вибухи. Цілями для ударів стали урядові будівлі та військові бази Венесуели.
Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели, заявивши про її успішне завершення. За його словами, диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.
