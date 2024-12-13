Хто насправді може штафувати за неявку по повістці: юрист вказав на важливий нюанс
Якщо ви ігноруєте повістку і не з’являєтесь до ТЦК, то маєте бути готові, що треба буде сплатити штраф. Під час воєнного стану він становить від 17 до 25 500 грн.
Хто має право його виписувати і що буде, якщо його не сплатити, в коментарі РБК-Україна адвокат адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко.
Хто виносить постанови про накладання штрафу
У випадку ігнорування повісток треба мати на увазі, що по відношенню до вас буде застосовано механізм адміністративного порушення за ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) – адміністративний штраф за неявку до військкомату. Розмір такого штрафу у особливий період становить від 17 до 25500 грн, каже Дмитро Кушнаренко.
"Важливо, що відповідати ви будете не за неотримання або відмову від отримання повістки. Відповідальність настає за порушення законодавчих норм у сфері оборонних, мобілізаційних процесів у військовий час, а саме за неприбуття до ТЦК та СП у визначені постановою Кабміну строки", – зауважує адвоткат.
За адміністративні правопорушення за ст. 210-1 КУпАП (вчинені в особливий період) протокол не складається, у разі, якщо військовозобов'язаний, резервіст, призовник не підтвердив свою неможливість явки до ТЦК і це підтверджено документами про його поінформованість куди, коли та в який час він мав би з’явитись за викликом.
"У таких випадках начальник ТЦК та СП, без участі особи, відразу виносить постанову про накладення штрафу за неявку у військкомат (представниками ТЦК має бути зазначено час та місце вчинення адміністративного правопорушення)", – каже Кушнаренко.
Зверніть увагу. Постанова ТЦК є виконавчим документом. Тобто якщо після сплину 15-денного терміну (надається на сплату штрафу) штраф не сплачено – постанова направляється до виконавчої служби, звертає увагу фахівець.
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