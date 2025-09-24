Хто має право на відстрочку і коли її можуть забрати: роз’яснення Міноборони

В окремих випадках військовозобов’язані в Україні мають право на відстрочку від мобілізації, однак у певних ситуаціях її можуть скасувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Відстрочку від мобілізації може отримати кожен військовозобов’язаний, який документально підтвердив своє право на неї. Таке рішення ухвалює ТЦК та СП.
Основні категорії військовозобовʼязаних, що мають право на відстрочку від мобілізації:
За даними Міноброни, надана відстрочка підлягає анулюванню у разі:
Якщо державний орган, підприємство чи установа подають через портал "Дія" або в електронній взаємодії обґрунтовану інформацію, військовозобов’язаного автоматично переводять на загальний військовий облік у Реєстрі, а його бронювання скасовується.
Раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що мобілізація в Україні триває за планом і майже завжди проходить без скандалів - резонансних випадків лише 5-10%.