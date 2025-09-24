Кто имеет право на отсрочку и когда ее могут забрать: разъяснение Минобороны

В отдельных случаях военнообязанные в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, однако в определенных ситуациях ее могут отменить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Отсрочку от мобилизации может получить каждый военнообязанный, который документально подтвердил свое право на нее. Такое решение принимает ТЦК и СП.
Основные категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации:
По данным Миноброны, предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае:
Если государственный орган, предприятие или учреждение подают через портал "Дія" или в электронном взаимодействии обоснованную информацию, военнообязанного автоматически переводят на общий воинский учет в Реестре, а его бронирование отменяется.
Ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявлял, что мобилизация в Украине проходит по плану и почти всегда проходит без скандалов - резонансных случаев лишь 5-10%.