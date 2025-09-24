RU

Общество Образование Деньги Изменения

Кто имеет право на отсрочку и когда ее могут забрать: разъяснение Минобороны

Иллюстративное фото: Минобороны объяснило, кто может потерять отсрочку от мобилизации (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В отдельных случаях военнообязанные в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, однако в определенных ситуациях ее могут отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Кто может получить отсрочку

Отсрочку от мобилизации может получить каждый военнообязанный, который документально подтвердил свое право на нее. Такое решение принимает ТЦК и СП.

Основные категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации:

  • работники, которые забронированы за государственными органами предприятиями, учреждениями, организациями;
  • лица с инвалидностью;
  • лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка;
  • лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;
  • лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);
  • лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью І или ІІ группы;
  • лица, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
  • лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;
  • лица, имеющие жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с І или ІІ группой инвалидности;
  • опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;
  • лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;
  • работники военного управления;
  • студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);
  • научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
  • лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

Когда могут аннулировать отсрочку от мобилизации

По данным Миноброны, предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае:

  • завершения предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований;
  • лишения предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
  • ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;
  • увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации);
  • временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием;
  • обоснованного представления руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;
  • предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
  • прекращение заключенного договора (контракта) или окончания срока назначения - для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами Украины;
  • невыполнение оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию (гуманитарного разминирования) по сертифицированному процессу (процессами) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности.

Если государственный орган, предприятие или учреждение подают через портал "Дія" или в электронном взаимодействии обоснованную информацию, военнообязанного автоматически переводят на общий воинский учет в Реестре, а его бронирование отменяется.

 

 

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявлял, что мобилизация в Украине проходит по плану и почти всегда проходит без скандалов - резонансных случаев лишь 5-10%.

