Кто имеет право на отсрочку и когда ее могут забрать: разъяснение Минобороны

Кто может получить отсрочку

Отсрочку от мобилизации может получить каждый военнообязанный, который документально подтвердил свое право на нее. Такое решение принимает ТЦК и СП.

Основные категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации:

работники, которые забронированы за государственными органами предприятиями, учреждениями, организациями;

лица с инвалидностью;

лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью І или ІІ группы;

лица, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;

лица, имеющие жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с І или ІІ группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

Когда могут аннулировать отсрочку от мобилизации

По данным Миноброны, предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае:

завершения предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований;

лишения предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации);

временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием;

обоснованного представления руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

прекращение заключенного договора (контракта) или окончания срока назначения - для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами Украины;

невыполнение оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию (гуманитарного разминирования) по сертифицированному процессу (процессами) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности.

Если государственный орган, предприятие или учреждение подают через портал "Дія" или в электронном взаимодействии обоснованную информацию, военнообязанного автоматически переводят на общий воинский учет в Реестре, а его бронирование отменяется.