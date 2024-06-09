Хто має право не платити податок на землю: відповідь податкової

Пенсіонери та особи похилого віку в Україні можуть розраховувати на низку пільг та державної підтримки. Зокрема, на звільнення від сплати земельного податку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.
Як пояснили у податковій, пенсіонери можуть не сплачувати цей збір за умови, що їхня земельна ділянка відповідає встановленим нормативам. Однак для цього існують чіткі обмеження розміру ділянки.
Мова про земельні наділи площею:
Раніше РБК-Україна розповідало про те, що люди, які є учасниками бойових дій, мають право на низку пільг. Зокрема, на безкоштовні ліки, безоплатний проїзд у транспорті, знижку на комунальні послуги та інші переваги.
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