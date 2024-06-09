Хто має право не платити податок на землю: відповідь податкової

Як пояснили у податковій, пенсіонери можуть не сплачувати цей збір за умови, що їхня земельна ділянка відповідає встановленим нормативам. Однак для цього існують чіткі обмеження розміру ділянки.

Мова про земельні наділи площею:

до 0,01 га, які призначені для будівництва індивідуальних гаражів;

до 2 га для ведення особистого сільського господарства;

до 0,10 га для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 га для садівництва;

до 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку у селах;

до 0,15 га у селищах міського типу;

до 0,10 га у містах.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що люди, які є учасниками бойових дій, мають право на низку пільг. Зокрема, на безкоштовні ліки, безоплатний проїзд у транспорті, знижку на комунальні послуги та інші переваги.

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