Кто имеет право не платить налог на землю: ответ налоговой

Как пояснили в налоговой, пенсионеры могут не платить этот сбор при условии, что их земельный участок отвечает установленным нормативам. Однако для этого существуют четкие ограничения размера участка.

Речь о земельных наделах площадью:

до 0,01 га, предназначенных для строительства индивидуальных гаражей;

до 2 га для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 га для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 га для садоводства;

до 0,25 га для строительства и обслуживания жилого дома в селах;

до 0,15 га в поселках городского типа;

до 0,10 га в городах.

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