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Кто имеет право не платить налог на землю: ответ налоговой

Иллюстративное фото: пенсионеры в Украине имеют право не платить налог на змелю (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Пенсионеры и пожилые люди в Украине могут рассчитывать на ряд льгот и государственной поддержки. В частности, на освобождение от уплаты земельного налога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Как пояснили в налоговой, пенсионеры могут не платить этот сбор при условии, что их земельный участок отвечает установленным нормативам. Однако для этого существуют четкие ограничения размера участка.

Речь о земельных наделах площадью:

  • до 0,01 га, предназначенных для строительства индивидуальных гаражей;
  • до 2 га для ведения личного сельского хозяйства;
  • до 0,10 га для индивидуального дачного строительства;
  • до 0,12 га для садоводства;
  • до 0,25 га для строительства и обслуживания жилого дома в селах;
  • до 0,15 га в поселках городского типа;
  • до 0,10 га в городах.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что люди, являющиеся участниками боевых действий, имеют право на ряд льгот. В частности, на бесплатные лекарства, бесплатный проезд в транспорте, скидку на коммунальные услуги и другие преимущества.

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