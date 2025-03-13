Хто контролює Суджу: карти боїв у Курській області

Бої за Суджу розпочалися у серпні 2024 року, коли українські сили здійснили несподіваний наступ на територію Росії, взявши під контроль близько 1 300 квадратних кілометрів території Курської області, включаючи місто Суджу.

Курська операція мала на меті створити важелі впливу в майбутніх переговорах та змусити Росію перекинути війська з інших важливих напрямків, зокрема з Покровського, де ворог все одно мав просування, але згодом цей натиск вдалося зменшити і навіть дещо відкинути противника.

Однак у березні 2025 року російські війська, за підтримки північнокорейських підрозділів, розпочали контрнаступ у Курській області. Вони використовували різні тактики, включаючи вилазку через газопровід. Однак ці дії в підсумку все призвели до скорочення території українського плацдарму на Курщині.

Ворог тиснув з різних боків, тож ситуація для українського гарнізону в Суджі ускладнилася. Кадри з російськими прапорами з центру міста з'явилися ще вранці 12 березня. Сьогодні Міноборони РФ офіційно заявило, що "витіснило" ЗСУ із Суджі.

Фото: Суджа на мапі DeepState майже повністю під контролем російських військ (deepstatemap)

Судячи з карт українського проєкту DeepState, росіяни присутні у більшій частині міста, однак його західна частина позначена як "сіра зона" (тобто така, де ведуться бої).

Генштаб ЗСУ не повідомляв про відхід українських сил з Суджі, однак вже кілка днів підряд на своїх картах зменшує територію українського плацдарму. При цьому Генеральний штаб позначає на своїх картах присутність українських військ безпосередньо в Суджі.

Фото: згідно з офіційною картою Генштабу ЗСУ, більшість міста Суджа під контролем України (t.me/GeneralStaffZSU)

За даними ж DeepState, ЗСУ контролюють територію на захід від Суджі, а також село Гуєво на південь та його околиці.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому зведенні, посилаючись на геолокаційні кадри, повідомляють, що російські сили захопили Суджу і просунулися до південної частини Заолешенки (безпосередньо на північний захід від Суджі).

Фото: в ISW повідомляють про захоплення росіянами Суджі з огляду на геолокаційні кадри та додають, що не можуть перевірити дану інформацію (understandingwar)

"Джерело, пов'язане з українською військовою розвідкою, заявило, що українські сили почали відхід із Суджі", - пишуть аналітики.

Тим часом російські пропагандисти активно поширюють відео із Суджі. За їх словами, бої нібито ведуться вже у Гончарівці.

Фото: роспропаганда пише про бої в Гончарівці біля Суджі (deepstatemap)