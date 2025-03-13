Хто контролює Суджу: карти боїв у Курській області

Міноборони РФ у четвер, 13 березня офіційно заявило про взяття під контроль Суджі Курської області. Генеральний штаб ЗСУ ці заяви не коментує, але на його мапах можна побачити, що українські війська присутні в частині міста.
Що відомо про бої за Суджу і хто контролює місто - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Бої за Суджу розпочалися у серпні 2024 року, коли українські сили здійснили несподіваний наступ на територію Росії, взявши під контроль близько 1 300 квадратних кілометрів території Курської області, включаючи місто Суджу.
Курська операція мала на меті створити важелі впливу в майбутніх переговорах та змусити Росію перекинути війська з інших важливих напрямків, зокрема з Покровського, де ворог все одно мав просування, але згодом цей натиск вдалося зменшити і навіть дещо відкинути противника.
Однак у березні 2025 року російські війська, за підтримки північнокорейських підрозділів, розпочали контрнаступ у Курській області. Вони використовували різні тактики, включаючи вилазку через газопровід. Однак ці дії в підсумку все призвели до скорочення території українського плацдарму на Курщині.
Ворог тиснув з різних боків, тож ситуація для українського гарнізону в Суджі ускладнилася. Кадри з російськими прапорами з центру міста з'явилися ще вранці 12 березня. Сьогодні Міноборони РФ офіційно заявило, що "витіснило" ЗСУ із Суджі.
Судячи з карт українського проєкту DeepState, росіяни присутні у більшій частині міста, однак його західна частина позначена як "сіра зона" (тобто така, де ведуться бої).
Генштаб ЗСУ не повідомляв про відхід українських сил з Суджі, однак вже кілка днів підряд на своїх картах зменшує територію українського плацдарму. При цьому Генеральний штаб позначає на своїх картах присутність українських військ безпосередньо в Суджі.
Фото: згідно з офіційною картою Генштабу ЗСУ, більшість міста Суджа під контролем України (t.me/GeneralStaffZSU)
За даними ж DeepState, ЗСУ контролюють територію на захід від Суджі, а також село Гуєво на південь та його околиці.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому зведенні, посилаючись на геолокаційні кадри, повідомляють, що російські сили захопили Суджу і просунулися до південної частини Заолешенки (безпосередньо на північний захід від Суджі).
"Джерело, пов'язане з українською військовою розвідкою, заявило, що українські сили почали відхід із Суджі", - пишуть аналітики.
Тим часом російські пропагандисти активно поширюють відео із Суджі. За їх словами, бої нібито ведуться вже у Гончарівці.
Нагадаємо, що вчора, 12 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що, попри зростаючий тиск з боку російських та північнокорейських військ, українські сили продовжують оборону в Курській області, маневруючи на більш вигідних позиціях для збереження життя воїнів. Він також заявив, що йдуть активні бої на околицях Суджі.
Станом на вчора керівник ЦПД Андрій Коваленко також повідомляв, що бої в напрямку Суджі також тривають, а інформація про захоплення росіянами міста не відповідає дійсності.
Пізніше він пояснив, що на Курщині рішення ухвалюються відповідно до змін в оперативній обстановці й ситуація динамічна. За його словами, російська армія практично повністю знищила Суджу авіаударами. Місто та околиці зруйновані, вцілілих цивільних будівель там мало.
Додамо, під час вчорашнього брифінгу президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська виконують поставлені завдання у Курській області. А військове командування їх координує, акцентуючись на збереженні життів особового складу.
Як писало РБК-Україна, путінські війська також нав‘язують бої в прикордонні Сумщини, намагаючись перейти український кордон та закріпитися в селі Новеньке. Сили оборони відповідають на ці атаки, а росіяни, не досягаючи цілі, зазнають втрат. Більше про ситуацію в прикордонні Сумщини читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися заяви: президента України Володимира Зеленського, головкома ЗСУ Олександра Сирського, керівника ЦПД Андрія Коваленка, Міноборони РФ, а також мапи Генштабу ЗСУ, DeepState та ISW.
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