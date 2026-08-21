Хто контролює "Рассвет": за російським "старлінком" знайшли сліди ФСБ

За компанією "Бюро 1440", яка розгортає російський аналог Starlink "Рассвет", стоїть X Holding LLC - структура з активами у сфері кібербезпеки та телекомунікацій, частина яких уже перебуває під західними санкціями.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Росія будує свій аналог Starlink: хто стоїть за "Рассвет" і де його слабкі місця" .

Власники в тіні та мільйони державної підтримки

Центр оборонних реформ з'ясував, що ключовим власником "Бюро 1440" є X Holding LLC, якій належить близько 57% компанії. Ще 4% на момент приховування структури власності належали гендиректору Шелобкову, по 3% - Артему Ікоєву та Сергію Столярову, йдеться у дослідженні Центру оборонних реформ.

Близько 33% пов'язані із закритим фондом "Олімп-М", яким управляє Mercury Capital Trust Management Company - встановити кінцевих власників цієї частки складно, оскільки актуальні дані про власників "Бюро 1440" були приховані за рішенням російського державного органу ще у 2022 році.

Шелобков одночасно очолює і "Бюро 1440", і X Holding, і низку інших структур групи, до якої також входять YADRO, Citadel, Garda, Kryptonit та Micran. Частина цих активів перебуває під санкціями США або ЄС, однак сама Bureau 1440 LLC та її керівник у санкційних списках відсутні.

За оцінкою Центру оборонних реформ, "Бюро 1440" активно використовує інфраструктурні та обчислювальні ресурси YADRO, апаратно-програмні системи Citadel і продукцію Micran, а серед власних дочірніх компаній — Labs 1440 (сонячні батареї), FAB Rassvet (виробнича база для супутників і терміналів) та білоруська Aerospace Instruments.

Загальна вартість проєкту "Рассвет" ще у 2024 році оцінювалася приблизно у 6,1 млрд доларів, із яких близько 26% мав забезпечити бюджет. У 2025 році "Бюро 1440" отримало через Федеральне казначейство 3 млрд рублів (близько 41 млн доларів) на компенсацію виробничих і технологічних витрат, а ще близько 197 млн доларів - у вигляді позик від Perspective Technologies, афілійованої з X Holding.

Сліди ФСБ у структурі X Holding

Центр оборонних реформ простежив зв'язки X Holding із ФСБ: апаратно-програмні рішення Citadel використовують російські спецслужби для моніторингу телефонного зв'язку та інтернет-трафіку. До керівництва Citadel у 2017 році приєднався Борис Мірошников, який раніше очолював Управління комп'ютерної та інформаційної безпеки ФСБ, нині відоме як 18-й Центр ФСБ.

У 2018 році Citadel придбала 51% частки Bastion, одним зі співвласників якої був Борис Корольов - син першого заступника директора ФСБ РФ Сергія Корольова. У 2023 році Борис Корольов став заступником гендиректора X Holding.