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Кто контролирует "Рассвет": за российским "старлинком" нашли следы ФСБ

13:46 21.08.2026 Пт
3 мин
Почему санкции обходят руководителя проекта "Рассвет", хотя часть его бизнес-экосистемы уже под ограничениями?
aimg Ульяна Безпалько aimg Лев Шевченко
Кто контролирует "Рассвет": за российским "старлинком" нашли следы ФСБ Фото: российский аналог Starlink - "Рассвет" (сайт Бюро 1440)
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За компанией "Бюро 1440", разворачивающей российский аналог Starlink "Рассвет", стоит X Holding LLC – структура с активами в сфере кибербезопасности и телекоммуникаций, часть которых уже находится под западными санкциями.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Россия строит свой аналог Starlink: кто стоит за "Рассвет" и где его слабые места".

Владельцы в тени и миллионы государственной поддержки

Центр оборонных реформ установил, что ключевым владельцем "Бюро 1440" является X Holding LLC, которой принадлежит около 57% компании. Еще 4% к моменту сокрытия структуры собственности принадлежали гендиректору Шелобкову, по 3% - Артему Икоеву и Сергею Столярову, говорится в исследовании Центра оборонных реформ.

Около 33% связаны с закрытым фондом "Олимп-М", которым управляет Mercury Capital Trust Management Company – установить конечных владельцев этой доли сложно, поскольку актуальные данные о владельцах "Бюро 1440" были скрыты по решению российского государственного органа еще в 2022 году.

Шелобков одновременно возглавляет и "Бюро 1440", X Holding, и ряд других структур группы, в которую также входят YADRO, Citadel, Garda, Kryptonit и Micran. Часть этих активов находится под санкциями США или ЕС, однако Bureau 1440 LLC и ее руководитель в санкционных списках отсутствуют.

По оценке Центра оборонных реформ, "Бюро 1440" активно использует инфраструктурные и вычислительные ресурсы YADRO, аппаратно-программные системы Citadel и продукцию Micran, а среди собственных дочерних компаний - Labs 1440 (солнечные батареи), FAB Rassvet (производственная база для спутников) и производственная база для спутников.

Общая стоимость проекта "Рассвет" еще в 2024 году оценивалась примерно в 6,1 млрд долларов, из которых около 26% должны были обеспечить бюджет. В 2025 году "Бюро 1440" получило через Федеральное казначейство 3 млрд рублей (около 41 млн долларов) на компенсацию производственных и технологических затрат, а еще около 197 млн долларов – в виде ссуд от Perspective Technologies, аффилированной с X Holding.

Читайте также: Россия ускоряет запуск "Рассвета" - собственного аналога Starlink, - ГУР

Следы ФСБ в структуре X Holding

Центр оборонных реформ проследил связи X Holding с ФСБ: аппаратно-программные решения Citadel используют российские спецслужбы для мониторинга телефонной связи и интернет-трафика. К руководству Citadel в 2017 году присоединился Борис Мирошников, ранее возглавлявший Управление компьютерной и информационной безопасности ФСБ, ныне известное как 18-й Центр ФСБ.

В 2018 году Citadel приобрела 51% доли Bastion, одним из совладельцев которой был Борис Королев – сын первого заместителя директора ФСБ РФ Сергея Королева. В 2023 году Борис Королев стал заместителем гендиректора X Holding.

Ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил об ускоренном развертывании "Рассвета" - группировка должна достичь 292 спутников к 2027 году и 924 аппаратов к 2035-му. Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, в свою очередь, предупреждал, что сеть "Рассвет" станет проблемой для Украины, поскольку улучшит связь врага на фронте.

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