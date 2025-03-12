Хто з ким зіграє в чвертьфіналі Ліги чемпіонів: результати матчів вівторка

У протистояннях на даній стадії беруть участь вісім найкращих команд за підсумками лігового етапу – вони потрапили до 1/8 напряму. З ними грають вісім переможців попереднього раунду плей-офф.

Ліга чемпіонів-2024/25, 1/8 фіналу, матчі відповіді

"Барселона" – "Бенфіка" – 3:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Рафінья, 11, 42, Ямаль, 27 – Отаменді, 13

Гру каталонці зробили вже до перерви. Рафінья відзначився дублем, забивши 10-й та 11-й голи у поточній ЛЧ, ще один гол на рахунку Ямаля. Трубіна, винити в жодному з трьох голів не можна. Але, як кажуть у таких випадках, український воротар і не виручив. "Бенфіка" залишає турнір, "Барселона" – йде далі.

"Байєр" – "Баварія" – 0:2 (перший матч – 0:3)

Голи: Кейн, 52, Девіс, 71

"Байер" намагався забити швидкий гол і до перерви підопічні Хабі Алонсо мали декілька нагод відзначитися, але на перерву суперники пішли за нулів на табло. А в другому таймі "Баварія" різко додала у швидкості. Як результат, вже на 51-й хвилині Кейн забив після передачі Кімміха зі штрафного. А через 20 хвилин Кейн і Девіс розіграли комбінацію, яка завершилась точним ударом останнього. Цей гол зняв усі питання щодо переможця.

"Ліверпуль" – ПСЖ – 0:1, пенальті - 1:4 (перший матч – 1:0)

Гол: Дембеле, 12

Французи встановили рівновагу за підсумком двох матчів вже в першій своїй небезпечній атаці. Дембеле увірвався до штрафного господарів та після пасу Барколя буквально заштовхав м'яч у ворота. З цієї миті і до закінчення основного часу на полі була лише одна команда – "Ліверпуль". ПСЖ рятували каркас воріт, Доннарумма та одного разу Кварацхелія, який виніс м'яч з лінії. Парижани вистояли 90 хвилин. Гра перейшла в овертайм.

У додатковий час активніше діяли вже французи. Зокрема, крапку в грі міг поставити той ж Дембеле, але його підступний удар у дальній кут потягнув Алісон. Додаткові півгодини переможця також не виявили. А у серії пенальті дві хиби допустили гравці "Ліверпуля" - Нуньєс та Джонс. Їхні помилки та надійна гра Доннарумми й виявили переможця. ПСЖ вийшов у чвертьфінал.

"Інтер" – "Фейєнорд" – 2:1 (перший матч – 2:0)

Голи: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (пенальті) – Модер, 42 (пенальті)

"Інтер" забив швидкий гол зусиллями Тюрама і контролював хід зустрічі. Тож здавалось все йде за сценарієм господарів. Але ближче до перерви гості заробили пенальті та відновили статус-кво. З точки не схибив поляк Модер. У "Фейєнорда" з'явились шанси, проте після перерви пенальті призначили і у ворота нідерландців. Свою спробу чітко реалізував Чалханоглу. Трохи згодом словенський арбітр матчу ледь не призначив третій 11-метровий в поєдинку, після того як Тюрам впав на газон. Однак після перегляду VAR передумав.

У чвертьфіналі зіграють