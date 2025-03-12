Кто с кем сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов: результаты матчей вторника

В противостояниях на данной стадии участвуют восемь лучших команд по итогам лигового этапа - они попали в 1/8 напрямую. С ними играют восемь победителей предварительного раунда плей-офф.

Лига чемпионов-2024/25, 1/8 финала, ответные матчи

"Барселона" - "Бенфика" - 3:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Рафинья, 11, 42, Ямаль, 27 - Отаменди, 13

Игру каталонцы сделали уже до перерыва. Рафинья отметился дублем, забив 10-й и 11-й голы в текущей ЛЧ, еще один гол на счету Ямаля. Трубина, винить ни в одном из трех голов нельзя. Но, как говорят в таких случаях, украинский вратарь и не выручил. "Бенфика" покидает турнир, "Барселона" - идет дальше.

"Байер" - "Бавария" - 0:2 (первый матч - 0:3)

Голы: Кейн, 52, Дэвис, 71

"Байер" пытался забить быстрый гол и до перерыва подопечные Хаби Алонсо имели несколько возможностей отличиться, но на перерыв соперники ушли при нулях на табло. А во втором тайме "Бавария" резко прибавила в скорости. Как результат, уже на 51-й минуте Кейн забил после передачи Киммиха со штрафного. А через 20 минут Кейн и Дэвис разыграли комбинацию, которая завершилась точным ударом последнего. Этот гол снял все вопросы относительно победителя.

"Ливерпуль" - ПСЖ - 0:1, пенальти - 1:4 (первый матч - 1:0)

Гол: Дембеле, 12

Французы установили равновесие по итогам двух матчей уже в первой своей опасной атаке. Дембеле ворвался в штрафную хозяев и после паса Барколя буквально затолкал мяч в ворота. С этого момента и до окончания основного времени на поле была только одна команда - "Ливерпуль". ПСЖ спасали каркас ворот, Доннарумма и однажды Кварацхелия, который вынес мяч с линии. Парижане выстояли 90 минут. Игра перешла в овертайм.

В дополнительное время активнее действовали уже французы. В частности, точку в игре мог поставить тот же Дембеле, но его коварный удар в дальний угол потянул Алисон. Дополнительные полчаса победителя также не выявили. А в серии пенальти две ошибки допустили игроки "Ливерпуля" - Нуньес и Джонс. Их промахи и надежная игра Доннаруммы и выявили победителя. ПСЖ вышел в четвертьфинал.

"Интер" - "Фейенорд" - 2:1 (первый матч - 2:0)

Голы: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (пенальти) - Модер, 42 (пенальти)

"Интер" забил быстрый гол усилиями Тюрама и контролировал ход встречи. Поэтому казалось все идет по сценарию хозяев. Но ближе к перерыву гости заработали пенальти и восстановили статус-кво. С точки не промахнулся поляк Модер. У "Фейеноорда" появились шансы, однако после перерыва пенальти назначили и в ворота нидерландцев. Свою попытку четко реализовал Чалханоглу. Чуть позже словенский арбитр матча едва не назначил третий 11-метровый в поединке, после того как Тюрам упал на газон. Однако после просмотра VAR передумал.

В четвертьфинале сыграют