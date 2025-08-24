Хто і як зі спортсменів розвиває бренд України у світі сьогодні

Олександр Усик

Абсолютний чемпіон світу з боксу вже став легендою. Він просуває український бренд буквально на кожному кроці.

У ринг та на офіційні заходи перед боями виходить виключно під українську музику. На поєдинок з Дюбуа одягнув халат з піксельним візерунком, наголосивши, що це є жестом поваги до захисників України, яким він присвятив свою звитягу.

"Це люди, які захищають моїх рідних. Їхня підтримка має для мене величезне значення. І я знаю, що моя перемога важила багато і для них. Коли я виходив у ринг, я хотів чітко пам’ятати, чому я б'юся і за кого", - розповів спортсмен.

Усик постійно нагадує світові про необхідність звільнити полонених захисників "Азовсталі", з'являючись на публіці у футболці з відповідним закликом.

Він звертається зі сміливими закликами до Дональда Трампа та інших світових політиків. А в своїх численних інтерв'ю акцентує увагу на боротьбі України з агресором.

Олександр Усик (фото: Getty Images)

Еліна Світоліна

Важливо зазначати, що всі наші провідні тенісистки мають чітку громадянську позицію і дуже багато роблять для того, щоб світ більше знав про Україну та її сьогоднішню боротьбу.

Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, сестри Кіченок та інші не дозволяють розслабитися світовій тенісній спільноті, яка, одна з небагатьох у сучасному спорті, дозволяє представникам країни-агресора та її сателіту брати участь у найбільших своїх змаганнях.

Еліна Світоліна – не лише лідер вітчизняного тенісу, а й лідер цього непримиренного руху. Вона часто бере участь в неофіційних тенісних заходах зі світовими легендами, як от недавній Stars of the Open – перед Відкритим чемпіонатом США. Відповідає на запитання журналістів у численних інтерв'ю та подкастах, де розповідає про свою батьківщину.

Окрема тема – благодійна діяльність тенісистки. Вона повністю взяла під своє крило жіночу збірну України з тенісу, виступаючи тут і як гравець, і як організатор всього процесу. І збірна вперше в історії пробилась у фінал престижного Кубка Білі Джин Кінг.

Крім того, фонд Світоліної підтримує дитячий теніс, як на батьківщині, так і за її межами, де вимушено опинилися багато українських сімей. Підтримує молодих талантів і просуває Україну у світі.

Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Ярослава Магучіх

Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу. Коли літом минулого року побила світове досягнення, що трималося 37 років, заявила на весь світ:

"Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики".

Перед олімпіадою в Парижі виступила з різкою критикою, що до змагань допускають спортсменів з країни-терориста під прапорами інших держав.

Її чітка патріотична позиція та сміливі заяви дуже дратують росіян. Буквально в останні тижні в їхніх пропагандистських ЗМІ з'явилося інтерв'ю з ображеної спортсменкою, яка засуджувала Магучіх через її позицію. Зокрема, відмову спілкуватися російською мовою на змаганнях та й взагалі "неправильну" поведінку.

Напевно, це один з найкращих доказів дієвості її публічної позиції та здатності просувати бренд України у світі.

Ярослава Магучіх (фото: Worldathletics)

Олександр Зінченко

Можливо, 28-річний футболіст переживає зараз не найкращий час у кар'єрі, але те, що в футбольній Англії він фігура непересічна й дуже помітна – безперечний факт.

Запам'яталось, коли український журналіст звертався до простих англійських уболівальників та просив назвати трьох найкращих сучасних українських футболістів. Багато хто вагався. А один виявився дуже кмітливим і відповів: "Зінченко, Зінченко, Зінченко!".

Футболіст активно використовує свою популярність та вплив у британському футбольному середовищі для просування України.

Він з першого дня повномасштабного вторгнення розповідає на багатьох платформах про боротьбу України, був співорганізатором благодійного матчу Game4Ukraine у Лондоні.

Також став ініціатором акції "1000 днів війни", коли збірна України, після голу у ворота Албанії, продемонструвала футболку з відповідною цифрою. І символічно, що той гол забив саме Зінченко.

Восени 2024 року Олександр Зінченко та збірна України з футболу нагадали світу про 1000 днів війни в Україні (УАФ)

Ольга Харлан

Фехтування, будемо відвертими, далеко не найпопулярніший вид спорту, але, попри це, найбільш титулована олімпійська спортсменка України змусила говорити про себе весь світ.

На чемпіонаті світу 2023 року в Мілані, вона, після перемоги над росіянкою Смірновою, відмовилася тиснути їй руку. Суперниця влаштувала демарш, і це навіть призвело до дискваліфікації українки з турніру за "прояв неповаги". Але після бурхливої реакції світової спільноти (і не лише спортивної) втрутився Міжнародний олімпійський комітет.

Дискваліфікацію було скасовано. Більш того – Харлан отримала автоматичну перепустку на Олімпіаду в Парижі, де через рік здобула дві медалі: "бронзу" в особистому заліку та "золото" – в команді.

Після Олімпіади Ольга відвідувала медичні заклади, де лікувалися воїни ЗСУ, показуючи ці історичні нагороди.

Ольга Харлан (фото: Getty Images)

Не тільки зірки

Ми написали лише про декількох, найбільш відомих українських спортсменів, що відзначаються своєю громадянською позицією та просуванням бренду України у світі.

Але, звичайно, вони не одні. Згадаймо наших паралімпійців, які рік тому в Парижі боролися не лише з суперниками на спортивних аренах, а й з провокаціями "нейтральних", яких допустили до ігор, розвінчуючи побрехеньки про "братство та дружбу", що ті поширювали.

А також – менш відомих, часто зовсім юних атлетів, що відмовлялися від рукостискань та спільних фото з росіянами та білорусами, що як таргани лізли з усіх щілин зі своїми "внепалітіческімі" обіймами. І кожна така відповідь мала свій резонанс.

Вітчизняний спорт на всіх рівнях представляє рідну країну, розповідає про важкі умови, в яких живе зараз, розвінчує пропагандистські міфи та поширює українську ідею у світі.

Це теж спротив, теж зброя і те, що наближає нашу перемогу.