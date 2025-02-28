Хто з чоловіків може виїхати з України за гуманітаркою і за якої умови: відповідь ДПСУ

Виїзд з України чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, відтепер відбуватиметься не за реєстрацією в системі "Шлях". Для перетину кордону потрібні відповідні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Перетинати кордон при наявності відповідних документів можуть:

"Відтепер виїзд цієї категорії відбуватиметься не за реєстрацією в системі «Шлях», адже Мінінфраструктури та обласні військові адміністрації не вноситимуть інформацію про них до системи та не надаватимуть рішення про виїзд за межі України", - йдеться в повідомленні.

Перетин кордону для перевізників медвантажів і гумдопомоги

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Кабінет міністрів припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Для виїзду за кордон потрібні інші підстави.

Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.