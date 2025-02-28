Хто з чоловіків може виїхати з України за гуманітаркою і за якої умови: відповідь ДПСУ
Виїзд з України чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, відтепер відбуватиметься не за реєстрацією в системі "Шлях". Для перетину кордону потрібні відповідні документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Відтепер виїзд цієї категорії відбуватиметься не за реєстрацією в системі «Шлях», адже Мінінфраструктури та обласні військові адміністрації не вноситимуть інформацію про них до системи та не надаватимуть рішення про виїзд за межі України", - йдеться в повідомленні.
Перетинати кордон при наявності відповідних документів можуть:
- заброньовані на період мобілізації;
- непридатні до військової служби за станом здоров’я;
- багатодітні батьки;
- чоловіки, які мають дитину до 18 років та дружину, яка проходить військову службу, які самостійно виховують дитину;
- особи з інвалідністю;
- водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автівкою.
Перетин кордону для перевізників медвантажів і гумдопомоги
Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Кабінет міністрів припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Для виїзду за кордон потрібні інші підстави.
Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.
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