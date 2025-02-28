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Кто из мужчин может выехать из Украины за гуманитаркой и при каком условии: ответ ГПСУ

Пятница 28 февраля 2025 17:53
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Кто из мужчин может выехать из Украины за гуманитаркой и при каком условии: ответ ГПСУ Фото: в ГПСУ рассказали, кто из мужчин может выехать из Украины за гуманитаркой и при каком условии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Выезд из Украины мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, отныне будет происходить не по регистрации в системе "Шлях". Для пересечения границы нужны соответствующие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Отныне выезд этой категории будет происходить не по регистрации в системе "Шлях", ведь Мининфраструктуры и областные военные администрации не будут вносить информацию о них в систему и не будут предоставлять решение о выезде за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Пересекать границу при наличии соответствующих документов могут:

  • забронированные на период мобилизации;
  • непригодные к военной службе по состоянию здоровья;
  • многодетные родители;
  • мужчины, имеющие ребенка до 18 лет и жену, которая проходит военную службу, которые самостоятельно воспитывают ребенка;
  • лица с инвалидностью;
  • водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобилем.

Пересечение границы для перевозчиков медгрузов и гумпомощи

Напомним, сегодня, 28 февраля, Кабинет министров прекратил функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. Для выезда за границу нужны другие основания.

Дополнительно правительство поручило Минсоцполитики, формирующему политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами.

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Государственная пограничная служба ДПСУ Выезд за границу Мобилизация в Украине
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