Кто из мужчин может выехать из Украины за гуманитаркой и при каком условии: ответ ГПСУ

Фото: в ГПСУ рассказали, кто из мужчин может выехать из Украины за гуманитаркой и при каком условии (Getty Images)

Выезд из Украины мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, отныне будет происходить не по регистрации в системе "Шлях". Для пересечения границы нужны соответствующие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Отныне выезд этой категории будет происходить не по регистрации в системе "Шлях", ведь Мининфраструктуры и областные военные администрации не будут вносить информацию о них в систему и не будут предоставлять решение о выезде за пределы Украины", - говорится в сообщении. Пересекать границу при наличии соответствующих документов могут: забронированные на период мобилизации;

непригодные к военной службе по состоянию здоровья;

многодетные родители;

мужчины, имеющие ребенка до 18 лет и жену, которая проходит военную службу, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица с инвалидностью;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобилем.