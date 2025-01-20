Хто буде на інавгурації Трампа у 2025 році, а хто ні: список осіб

Як правило, церемонія інавгурації президента США відбувається на вулиці перед будівлею Капітолія. Втім, через морозну погоду Трамп розпорядився перенести церемонію у приміщення (в ротонді), що стало першим таким випадком за останні 40 років.

Згідно з прогнозом погоди у Вашингтоні в понеділок, 20 січня температура повітря буде низькою і мороз буде відчуватися набагато сильніше через прогнозований вітер.

За словами Трампа, охочі зможуть спостерігати за церемонією на екранах у Capital One Arena.

Хто буде на інавгурації Трампа?

Через те, що інавгурація відбудеться у приміщенні, кількість гостей, які планувати відвідати захід, значно зменшиться. Окрім традиційно законодавців і інших офіційних осіб, очікується присутність колишніх президентів США: Білла Клінтона, Джорджа Буша, Барака Обами.

Також будуть присутні 46-й президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс, яка програла Трампу президентські вибори.

Інавгурацію відвідають представники технологічної індустрії: глава Tesla і SpaceX, а також власник соцмережі X Ілон Маск (очолить новостворений Департамент урядової ефективності), засновник Meta Platforms Марк Цукерберг та засновник Amazon Джефф Безос.

Запрошення також отримали генеральні директори Apple (Тім Кук), OpenAI (Сем Альтман), TikTok (Шоу Цзи Чу) і Google (Сундар Пічаї).

Крім того, очікується, що кілька іноземних лідерів відвідають інавгурацію, включаючи президента Аргентини Хав'єра Мілея та прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні. Віцепрезидент Китаю Хань Чжен буде на церемонії замість Сі Цзіньпіна, якого Трамп запрошував взяти участь.

Серед виконавців - кантрі-зірка Керрі Андервуд, гурт Village People, оперний співак Крістофер Маккіо, співак і автор пісень Лі Грінвуд. Хори Університету Небраски-Лінкольна та оркестр Військово-морської академії США теж внесуть музичний внесок у програму.

Хто не буде на інавгурації?

Дружини колишніх президентів, включаючи Гілларі Клінтон та Джилл Байден, також відвідають подію, за винятком Мішель Обами, яка не пояснила причину своєї відсутності.

Колишній спікер Палати представників США Ненсі Пелосі також не буде присутня, і прессекретар також не назвав причину її запланованої відсутності. При цьому Пелосі й Мішель Обама відвідували інавгурацію Трампа у 2017 році.

CBS News звертає увагу, що сам Трамп пропустив інавгурацію президента Байдена у 2021 році, яка відбулася через два тижні після штурму Капітолія, оскільки він продовжував заявляти про "перемогу" на виборах 2020 року.

Через що Трамп став першим президентом за понад 150 років, який пропустив церемонію, на якій його наступник склав присягу, і лише п’ятим в історії США, який зробив це.

ЗМІ додають, що на інавгурації Байдена, наприклад, також було менше людей, ніж зазвичай, через обмеження щодо COVID-19.

Зазначимо, що в грудні минулого року Трамп заявив, що не запросив президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, але хотів би, щоб він був на ній присутній. Натомість Зеленський у подкасті з американським журналістом Лексом Фрідманом виявив бажання бути присутнім, але зауважив, що "в гості без запрошення не може".