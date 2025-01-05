Зеленський про візит на інавгурацію Трампа: я б хотів

Вже 20 січня у США відбудеться інавгурація новообраного президента. Глава української держави Володимир Зеленський хотів би бути на заході, однак лише за запрошенням безпосередньо Дональда Трампа.

Під час бесіди інтерв'юер запросив Зеленського приїхати на інавгурацію президента Сполучених Штатів, на що український лідер відповів наступне:

"Я б хотів. Звісно, я буду дивитись на те, що у нас зараз відбувається, бо є моменти важкі, ескалаційні, багато ракет тощо. Ну, я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо так президент Трамп мене не запросить. Це не красиво", - сказав президент.

Зеленський додав, що він не з тих лідерів, хто приїде без запрошення. Він не може собі цього дозволити.

"Я знаю, що в цілому лідерів не запрошують на інавгурацію президентів США. Я знаю лідерів, які самі по собі можуть приїхати. Але для мене це дуже важко, я в гості без запрошення не можу", - пояснив глава української держави.