Інавгурація Трампа-2025: о котрій початок і як пройде церемонія

У Вашингтоні сьогодні відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Вона розпочнеться о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та CBS News .

Інавгурація знаменує офіційну передачу президентської влади, коли виконавча гілка влади переходить від адміністрації Джо Байдена до адміністрації Дональда Трампа. Відтак, чотирирічний термін повноважень Байдена закінчується опівдні 20 січня, і невдовзі після цього новообраний президент Трамп складе присягу.

Як очікується, кортеж Трампа прибуде на урочистості до Капітолія о 10:30 ранку (о 17:30 за Києвом). Після цього в будівлі Конгресу оголосять прибуття новообраного президента та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Урочистості розпочнуться з музичного супроводу у виконанні об'єднаного хору Університету Небраски-Лінкольна та "Президентського" оркестру Морської піхоти США.

Сама церемонія інавгурації має розпочатися близько 11:30 ранку за східним часом (18:30 за Києвом). Першим присягу перед головою Верховного суду США складе віцепрезидент Джей Ді Венс.

Потім кантрі-зірка Керрі Андервуд виконає пісню America the Beautiful у супроводі хору Збройних сил та Військово-морської академії США. Після цього Трамп, поклавши руку на Біблію, складе присягу перед головою Верховного суду, офіційно ставши 47-м президентом США.

Хор Військово-морської академії повернеться, аби виконати "Бойовий гімн Республіки", а потім Трамп виголосить свою інавгураційну промову, в якій окреслить ключові цілі та пріоритети на майбутній термін.

Зазначимо, що точний час скільки триватиме церемонія не встановлений. Наприклад, процес тривав приблизно годину, коли Трамп складав присягу у 2017 році.

Традиційно інавгураційні урочистості відбуваються на вулиці, перед приміщенням Капітолія. Втім, через мороз церемонію перенесли з відкритого майданчика до ротонди Конгресу США. Що стало першим таким випадком з 1985 року.

Офіційна частина урочистостей закінчиться традиційним парадом по Пенсильванія-авеню - знаменитій вулиці, що з'єднує Капітолій і Білий дім. У ньому візьмуть участь військові, творчі колективи та громадські організації.

Також на вечір заплановані три урочисті бали на яких виступить безпосередньо президент США. На кожному із заходів Трамп звернеться з промовою до гостей, підкреслюючи основні завдання. Окрім цього гостей чекають святкові ввечері.

На заході будуть присутні близько 700 осіб, у тому числі члени Конгресу, міжнародні дипломати, колишні президенти та члени сім'ї Трампа.

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