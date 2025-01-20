Інавгурація Трампа-2025: о котрій початок і як пройде церемонія
У Вашингтоні сьогодні відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Вона розпочнеться о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та CBS News.
Інавгурація знаменує офіційну передачу президентської влади, коли виконавча гілка влади переходить від адміністрації Джо Байдена до адміністрації Дональда Трампа. Відтак, чотирирічний термін повноважень Байдена закінчується опівдні 20 січня, і невдовзі після цього новообраний президент Трамп складе присягу.
Як очікується, кортеж Трампа прибуде на урочистості до Капітолія о 10:30 ранку (о 17:30 за Києвом). Після цього в будівлі Конгресу оголосять прибуття новообраного президента та віцепрезидента Джей Ді Венса.
Урочистості розпочнуться з музичного супроводу у виконанні об'єднаного хору Університету Небраски-Лінкольна та "Президентського" оркестру Морської піхоти США.
Сама церемонія інавгурації має розпочатися близько 11:30 ранку за східним часом (18:30 за Києвом). Першим присягу перед головою Верховного суду США складе віцепрезидент Джей Ді Венс.
Потім кантрі-зірка Керрі Андервуд виконає пісню America the Beautiful у супроводі хору Збройних сил та Військово-морської академії США. Після цього Трамп, поклавши руку на Біблію, складе присягу перед головою Верховного суду, офіційно ставши 47-м президентом США.
Хор Військово-морської академії повернеться, аби виконати "Бойовий гімн Республіки", а потім Трамп виголосить свою інавгураційну промову, в якій окреслить ключові цілі та пріоритети на майбутній термін.
Зазначимо, що точний час скільки триватиме церемонія не встановлений. Наприклад, процес тривав приблизно годину, коли Трамп складав присягу у 2017 році.
Традиційно інавгураційні урочистості відбуваються на вулиці, перед приміщенням Капітолія. Втім, через мороз церемонію перенесли з відкритого майданчика до ротонди Конгресу США. Що стало першим таким випадком з 1985 року.
Офіційна частина урочистостей закінчиться традиційним парадом по Пенсильванія-авеню - знаменитій вулиці, що з'єднує Капітолій і Білий дім. У ньому візьмуть участь військові, творчі колективи та громадські організації.
Також на вечір заплановані три урочисті бали на яких виступить безпосередньо президент США. На кожному із заходів Трамп звернеться з промовою до гостей, підкреслюючи основні завдання. Окрім цього гостей чекають святкові ввечері.
На заході будуть присутні близько 700 осіб, у тому числі члени Конгресу, міжнародні дипломати, колишні президенти та члени сім'ї Трампа.
Трамп переміг на виборах президента США
Нагадаємо, що Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на президентських виборах у США, які відбулися 5 листопада 2024 року, повернувшись до політичної арени як 47-й президент. Він переміг свою конкурентку - демократку Камалу Гарріс, яка взяла участь у виборах після того, як з перегонів вирішив вийти Джо Байден, 46-й президент.
Додамо, що республіканець Трамп зробив чимало голослівних заяв. Зокрема про те, що зможе "швидко покласти кінець війні між Україною та РФ". Також напередодні він пообіцяв після вступу на посаду підписати безліч указів, які "дуже потішать" американців.
Водночас, за інформацією CNN, Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним протягом кількох днів після вступу на посаду.
Більше про подію та чого чекати Україні від нового президентства республіканця читайте в матеріалі РБК-Україна "Нова ера. Чого чекати Україні після інавгурації Трампа і чи почнуться мирні переговори".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.