Кто будет на инаугурации Трампа в 2025 году, а кто нет: список лиц

Избранный президент США Дональд Трамп примет присягу уже сегодня. Ожидается, что на его инаугурации будут присутствовать известные гости, включая иностранных лидеров и миллиардеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Как правило, церемония инаугурации президента США проходит на улице перед зданием Капитолия. Впрочем, из-за морозной погоды Трамп распорядился перенести церемонию в помещение (в ротонде), что стало первым таким случаем за последние 40 лет.
Согласно прогнозу погоды в Вашингтоне в понедельник, 20 января температура воздуха будет низкой и мороз будет ощущаться гораздо сильнее из-за прогнозируемого ветра.
По словам Трампа, желающие смогут наблюдать за церемонией на экранах в Capital One Arena.
Из-за того, что инаугурация состоится в помещении, количество гостей, которые планировать посетить мероприятие, значительно уменьшится. Кроме традиционно законодателей и других официальных лиц, ожидается присутствие бывших президентов США: Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обамы.
Также будут присутствовать 46-й президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, которая проиграла Трампу президентские выборы.
Инаугурацию посетят представители технологической индустрии: глава Tesla и SpaceX, а также владелец соцсети X Илон Маск (возглавит новосозданный Департамент правительственной эффективности), основатель Meta Platforms Марк Цукерберг и основатель Amazon Джефф Безос.
Приглашения также получили генеральные директора Apple (Тим Кук), OpenAI (Сэм Альтман), TikTok (Шоу Цзы Чу) и Google (Сундар Пичаи).
Кроме того, ожидается, что несколько иностранных лидеров посетят инаугурацию, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджию Мелони. Вице-президент Китая Хань Чжэн будет на церемонии вместо Си Цзиньпина, которого Трамп приглашал принять участие.
Среди исполнителей - кантри-звезда Кэрри Андервуд, группа Village People, оперный певец Кристофер Маккио, певец и автор песен Ли Гринвуд. Хоры Университета Небраски-Линкольна и оркестр Военно-морской академии США тоже внесут музыкальный вклад в программу.
Жены бывших президентов, включая Хиллари Клинтон и Джилл Байден, также посетят событие, за исключением Мишель Обамы, которая не объяснила причину своего отсутствия.
Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также не будет присутствовать, и пресс-секретарь также не назвал причину ее запланированного отсутствия. При этом Пелоси и Мишель Обама посещали инаугурацию Трампа в 2017 году.
CBS News обращает внимание, что сам Трамп пропустил инаугурацию президента Байдена в 2021 году, которая состоялась через две недели после штурма Капитолия, поскольку он продолжал заявлять о "победе" на выборах 2020 года.
Из-за чего Трамп стал первым президентом за более чем 150 лет, который пропустил церемонию, на которой его преемник принял присягу, и лишь пятым в истории США, который сделал это.
СМИ добавляют, что на инаугурации Байдена, например, также было меньше людей, чем обычно, из-за ограничений по COVID-19.
Отметим, что в декабре прошлого года Трамп заявил, что не пригласил президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию, но хотел бы, чтобы он на ней присутствовал. В свою очередь Зеленский в подкасте с американским журналистом Лексом Фридманом изъявил желание присутствовать, но отметил, что "в гости без приглашения не может".
Напомним, что Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября 2024 года, убедительно обогнав вице-президента администрации Джо Байдена - Камалу Харрис.
Сегодня в полдень по вашингтонскому времени (19:00 по Киеву) Трамп примет присягу и станет 47-м президентом США. После чего он произнесет речь, в которой обозначит ключевые цели и приоритеты на будущий срок. Больше о программе - в отдельном материале РБК-Украина.
Затем новоизбранный президент США подпишет свои первые меморандумы и указы. Ожидается, что в первый день он издаст до сотни указов.
Больше о событии и чего ждать Украине от нового президентства республиканца читайте в материале РБК-Украина "Новая эра. Чего ждать Украине после инаугурации Трампа и начнутся ли мирные переговоры".
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