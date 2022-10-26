Яхта російського олігарха Чемезова намагалась покинути Іспанію, проте була затримана

Як повідомляє видання, 85-метрова яхта Valerie, яка перебуває під арештом та санкціями ЄС щодо її імовірного власника Сергія Чемезова, намагалася залишити порт Барселони.

Видання пояснює, що компанія Amtech Worlwide Ltd із Сент-Вінсент і Гренадини, якій формально належить яхта, видала довіреність на її експлуатацію іншій фірмі. Вже інша фірма кілька тижнів тому змінила документацію і навіть назву судна. При цьому терміново нову назву було нанесено не тільки на корпус яхти, але навіть на рятувальні жилети членів команди.

У дирекції порту Барселони підтвердили спробу вивести яхту, зазначивши, що цю спробу було припинено в останній момент, коли Valerie вже готувалася залишити місце своєї постійної стоянки.

Чемезов Сергій Вікторович

Генеральний директор корпорації "Ростех". Член бюро Вищої ради партії "Єдина Росія". У 2014 році включений до санкційних списків ЄС і США через війну з Україною та тимчасову окупацію АР Крим. 18 червня 2021 року РНБО України ввела санкції проти Чемезова.