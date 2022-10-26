Яхта российского олигарха Чемезова пыталась покинуть Испанию, однако была задержана

Как сообщает издание, 85-метровая яхта Valerie, которая находится под арестом и санкциями ЕС в отношении ее предполагаемого владельца Сергея Чемезова, пыталась покинуть порт Барселоны.

Издание объясняет, что компания Amtech Worlwide Ltd из Сент-Винсент и Гренадины, которой формально принадлежит яхта, выдала доверенность на ее эксплуатацию другой фирме. Уже другая фирма несколько недель назад сменила документацию и даже название судна. При этом срочно новое название было нанесено не только на корпус яхты, но даже спасательные жилеты членов команды.

В дирекции порта Барселоны подтвердили попытку вывести яхту, отметив, что эта попытка была пресечена в момент, когда Valerie уже готовилась покинуть место своей постоянной стоянки.

Чемезов Сергей Викторович

Генеральный директор корпорации "Ростех". Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия". В 2014 году включен в санкционные списки ЕС и США из-за войны с Украиной и временной оккупации АР Крым. 18 июня 2021 года СНБО Украины ввел санкции против Чемезова.