RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Яхта российского олигарха Чемезова пыталась покинуть Испанию, однако была задержана

Фото: гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Яхта Valerie, принадлежащая генеральному директору корпорации "Ростех" Сергею Чемезову, пыталась незаконно покинуть порт в Испании, однако ее задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание El Confidencial .

Как сообщает издание, 85-метровая яхта Valerie, которая находится под арестом и санкциями ЕС в отношении ее предполагаемого владельца Сергея Чемезова, пыталась покинуть порт Барселоны.

Издание объясняет, что компания Amtech Worlwide Ltd из Сент-Винсент и Гренадины, которой формально принадлежит яхта, выдала доверенность на ее эксплуатацию другой фирме. Уже другая фирма несколько недель назад сменила документацию и даже название судна. При этом срочно новое название было нанесено не только на корпус яхты, но даже спасательные жилеты членов команды.

В дирекции порта Барселоны подтвердили попытку вывести яхту, отметив, что эта попытка была пресечена в момент, когда Valerie уже готовилась покинуть место своей постоянной стоянки.

Чемезов Сергей Викторович

Генеральный директор корпорации "Ростех". Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия". В 2014 году включен в санкционные списки ЕС и США из-за войны с Украиной и временной оккупации АР Крым. 18 июня 2021 года СНБО Украины ввел санкции против Чемезова.

Напомним, что Испания и Франция вынудили российских олигархов платить за арестованные яхты.

Также Путинскую суперяхту заметили у берегов Эстонии в сопровождении военного корабля.

Ранее стало известно, что американский продавец роскошных яхт выставил на продажу суперяхту MySky, принадлежащую находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Игорю Кесаеву за 29,5 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБарселонаИспанияСанкции против РоссииВойна в Украине