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Втекти від санкцій. На продаж виставили яхту російського олігарха за 29,5 млн євро

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Вашингтон, Субота 01 жовтня 2022 20:23
Втекти від санкцій. На продаж виставили яхту російського олігарха за 29,5 млн євро Фото: на продаж виставили яхту російського олігарха за 29,5 млн євро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американський продавець розкішних яхт виставив на продаж суперяхту MySky, що належить російському мільярдеру Ігорю Кесаєву, що знаходиться під санкціями, за 29,5 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

ЄС та Великобританія ввели санкції проти Кесаєва у квітні після вторгнення Росії в Україну, при цьому ЄС послався на його участь у виробництві військової зброї та розповсюдженні тютюну в Росії, а також на зв'язку з російським урядом.

Оскільки щодо Кесаєва США не запроваджували санкції, то американські компанії можуть займатися продажем яхти, не порушуючи санкцій. Олігарх має намір продати яхту, поки на неї не накладено арешт у зв'язку з новим санкційним пакетом.

Нагадаємо, що російський мільярдер подав до суду на митницю Франції за арешт його двох розкішних яхт . Олігарх переконаний, що Париж не мав права їх заарештовувати, попри те, що він перебуває у списку санкцій ЄС.

Також раніше повідомлялося, що США наклали санкції на дві яхти, які пов'язують із президентом Росії Володимиром Путіним.

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