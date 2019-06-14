HRW призывает Украину упростить выплату пенсий жителям Донбасса

Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Украину упростить процедуру выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса. Об этом заявила заявила Рейчел Денбер, заместитель директора HRW по Европе и Центральной Азии, сообщает "Радио Свобода".

В организации заявили, что ежемесячно около одного миллиона людей пересекающих блокпосты на Донбассе. Более половины из них - люди, которые ездят на подконтрольную украинским властям территорию для получения пенсий.

"Пенсионеры на востоке Украины имеют те же права на их пенсии, что и другие украинцы, однако правительство делает их жизнь сложнее. Есть шаги, которые украинская власть может и должна сделать, чтобы упростить жизнь пенсионеров", - заявила Денбер.

В частности, добавим, что сегодня первые 34 жителя "ДНР" отправились в Российскую Федерацию за получением паспортов.

Напомним, министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что Украина может лишить пенсий жителей оккупированного Донбасса, которые получат российские паспорта.

Еще ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсионеры на оккупированном Донбассе после получение паспорта РФ смогут получать российскую и украинскую пенсию.