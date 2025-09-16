Христя Фріланд піде з посади міністра і стане спецпредставником по Україні, - ЗМІ

Христя Фріланд

Христя Фріланд, яка має українське коріння, обіймала ключові позиції в канадському уряді з 2015 року, коли Ліберальна партія прийшла до влади, і довгий час вважалася близьким соратником колишнього прем'єра Джастіна Трюдо.

У грудні минулого року вона шокувала Оттаву, несподівано пішовши з посади міністра фінансів лише за кілька годин до представлення осінньої економічної доповіді. Тоді Фріланд критикувала економічну політику свого уряду і "дорогі політичні хитрощі".

Її відставка посилила тиск на Трюдо і стала однією з причин початку внутрішньопартійних перегонів за лідерство. Фріланд брала участь у цих виборах, проте переможцем став Марк Карні.

Крім фінансових питань, Фріланд відігравала важливу роль у формуванні зовнішньополітичного курсу Канади. Вона очолювала міністерства міжнародної торгівлі та закордонних справ, а також керувала канадською переговорною командою під час першого терміну президента США Дональда Трампа, забезпечивши підписання нової торговельної угоди.