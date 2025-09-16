Христя Фриланд уйдет с поста министра и станет спецпредставителем по Украине, - СМИ

Христя Фриланд

Христя Фриланд, которая имеет украинские корни, занимала ключевые позиции в канадском правительстве с 2015 года, когда Либеральная партия пришла к власти, и долгое время считалась близким соратником бывшего премьера Джастина Трюдо.

В декабре прошлого года она шокировала Оттаву, неожиданно уйдя с поста министра финансов всего за несколько часов до представления осеннего экономического доклада. Тогда Фриланд критиковала экономическую политику своего правительства и "дорогостоящие политические уловки".

Ее отставка усилила давление на Трюдо и стала одной из причин начала внутрипартийной гонки за лидерство. Фриланд участвовала в этих выборах, однако победителем стал Марк Карни.

Помимо финансовых вопросов, Фриланд играла важную роль в формировании внешнеполитического курса Канады. Она возглавляла министерства международной торговли и иностранных дел, а также руководила канадской переговорной командой во время первого срока президента США Дональда Трампа, обеспечив подписание нового торгового соглашения.