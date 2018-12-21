Католическое Рождество: 10 интересных фактов о празднике

Фото: Католическое Рождество (pixabay.com)

Католическое Рождество приходится на самую длинную ночь года

Череду зимних праздников открывает католическое Рождество Христово 25 декабря. Во многих странах мира этот день намного популярнее Нового года и имеет множество красивых традиций. Styler собрал топ-10 интересных фактов о католическом Рождестве, многие из которых вас удивят.

Дата Рождества

Дата празднования католического Рождества, 25 декабря, была выбрана не случайно. Именно в этот день народы Европы, еще не знавшие христианства, отмечали День Солнца.

Фото: 25 декабря - Рождественский день (pixabay.com/annca)

Мудрая церковь решила не нарушать старых традиций, а сделать так, чтобы праздник Рождества "случайно" совпал с уже известным. Спустя какое-то время о Дне Cолнца мало уже кто вспоминал, а вот Рождество отмечают и по сей день.

Рождественские свечи - символ победы света над тьмой

Рождественские свечи также напрямую связаны с языческими верованиями, ведь с помощью огня наши предки отгоняли злых духов зимы. В христианскую эпоху свеча приобрела особое значение: она символизировала путь, который каждый из нас выбирает в жизни сам, а также победу светлых сил над темными.

Фото: Свеча - один из символов Рождества (pixabay.com/Studio32)

Изображение новорожденного Христа

Младенца Иисуса принято изображать по вполне устоявшимся канонам: в яслях, рядом с растущими деревьями и мирно гуляющими неподалеку овечками. Но в Библии таких точных образов не найти. На самом деле их "изобрел" один из ревностных пропагандистов христианства - Святой Франциск. Именно он советовал изображать новорожденного Спасителя таким образом.

Фото: Библейская сцена рождения Христа (pixabay.com/Myriams-Fotos)

Вифлеемская звезда

В пещеру, где на свет появился Иисус Христос, вохвов привела звезда. Много веков подряд астрономы пытались выяснить, какое небесное тело могло так ярко сиять и двигаться по небосводу в тот день. В итоге, появилось несколько версий происхождения волшебного явления. Некоторые ученые придерживаются гипотезы, что это была комета, другие утверждают, что в день рождения Сына Господнего Меркурий находился очень близко к Земле, отражал от себя свет сразу нескольких планет и особенно ярко светился.

Фото: Вифлеемская звезда (pixabay.com)

Подарки на Рождество

Самые первые рождественские подарки делали друг другу еще древние римляне. На заре раннего христианства те, кто исповедовал новую веру, обменивались коробочками с небольшими, но приятными сюрпризами внутри. В наши дни во многих странах рождественские подарки прячут в носок или под елку.

Фото: Рождественские подарки дарили еще в Древнем Риме (pixabay.com/jill111)

Праздник под запретом

В истории некоторых стран были периоды, когда отмечать Рождество категорически запрещалось. Например, в 1644 году в Англии этот праздник вдруг объявили языческим и нечестивым. Причем, на государственном уровне: закон на запрет Рождества даже принял местный парламент. Подобная мысль пришла в голову и муниципальным мужам Бостона. В этом американском городе вето на праздник было наложено более чем на 20 лет.

Рождественское дерево

Считается, что сделать ель рождественским деревом первым посоветовал Мартин Лютер. На сегодня этот факт больше принимается на веру, так как он нигде не подтвержден документально. А вот некоторые историки сходятся во мнении, что первые елочки еще задолго до христианства стояли в домах древних римлян. К 15-му веку нашей эры зеленые хвойные деревья были уже в каждом доме - и бедняка, и богача.

Фото: Рождественская елка (pixabay.com/Ildigo)

Хлопушки родом из позапрошлого века

Первая рождественская (новогодняя) хлопушка бабахнула еще в 1847 году. Изобрел этот шумный и веселый атрибут Том Смит, продававший сладости. В качестве начинки-сюрприза вместе с мелко нарезанными конфетти он клал в каждую трубочку небольшие леденцы.

Рождество остановило войну

В мировой истории известен эпизод, когда в праздник произошло настоящее чудо: на короткий момент Рождеству удалось остановить войну. Во время Первой мировой солдаты немецкой и английской армий на время сложили оружие, вышли из окопов, не боясь чьей-нибудь злодейской пули, стали обниматься, славить Христа и дарить друг другу подарки.

Олень Рудольф

Известный сегодня каждому американскому ребенку олень Рудольф никогда не был верным помощником Санты.

Фото: Олень Рудольф (pixabay.com/Pixaline)

Этот образ создали рекламщики в 30-е годы 20-го века, и он так понравился, что стал традиционным.

Ранее мы писали о том, куда поехать на католическое Рождество. Выходные 23-25 декабря можно интересно провести на европейских праздничных ярмарках и в Украине.

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Видео: РБК-Украина