Топ-5 теплых стран, куда поехать на Новый год

Фото: Новый год на пляже (pixabay.com)

Безвизовые страны для пляжного отдыха на Новый год 2019

Для тех, кто устал от холодов и хочет провести январские выходные в необычной обстановке, РБК-Lite предлагает подборку теплых стран, куда поехать на Новый год 2019. Лучшие места для пляжного отдыха среди зимы и страны с мягким климатом, которые украинцы могут посетить без виз.

Новый год 2019 в Египте

Встретить Новый год в купальнике - оригинальная идея, и осуществить ее довольно просто. На побережье Красного моря в период рождественских и новогодних праздников туристов встречает теплая погода. Температура воздуха днем достигает комфортных +25-27 градусов, а вода прогревается до +20-22 градусов.

Фото: Пляжный отдых на Новый год (pixabay.com)

Хотя Египет и мусульманская страна, благодаря туристам зимние праздники здесь отмечают с традиционными атрибутами. Отели, рестораны, торговые центры украшают грляндами. Местный Дед Мороз (Папа Ноэль) раздает подарки.

Один из популярнейших курортов страны, Шарм Эль Шейх, на Новый год готовит для отдыхающих шумные развлекательные программы в клубах, барах. Среди доступных активностей: дайвинг, водные спортивные развлечения, экскурсии к пирамидам.

На Новый год в Таиланд без виз

С ноября 2018 года украинские туристы могут ездить в Таиланд по безвизовому режиму (до 30 дней пребывания). Это отличная возможность провести зимние праздники в экзотической обстановке.

На Новый год в Таиланде уже заканчивается сезон дождей. Температура воздуха достигает +32 градусов, а воды - около +26 °C. Самые лучшие локации для отдыха - Патайя, Пхукет, Краби, а на Самуи в период новогодних праздников могут быть тропические бури и наблюдается самый пик осадков.

Фото: Экзотический Таиланд на Новый год 2019 (pixabay.com)

Наступление Нового года в Таиланде встречают фейерверками, шумными дискотеками до утра в барах и клубах. А наряд местного Деда Мороза состоит из красных плавок и доски для серфинга.

ОАЭ на Новый год

Без виз на Новый год можно отправиться в Арабские Эмираты. Такой зимний отдых подойдет и тем, кто любит понежиться на солнце, и любителям достопримечательностей.

В декабре-январе жара в ОАЭ спадает и устанавливается комфортная температура (+23-28 градусов) для пляжного отдыха. Во всех популярных городах страны (Абу-Даби, Аджман, Шарджа, Фуджейра) на праздники проходит масса развлекательных мероприятий. Оданко самая насыщенная программа на Новый год в Дубае.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Дубай-молле проходит зрелищное шоу фонтанов, а на Бурдж Халифе - красочный фейерверк из сотен тысяч залпов.

Фото: Новый год в ОАЭ (pixabay.com)

Також с 1 января в Дубае начинается праздник шоппинга. Все магазины предлагают хорошие скидки и акции. Поэтому в ОАЭ рекомендуют ехать за новогодними подарками.

Новогодние каникулы в Турции

Отдых в Турции на Новый год, конечно, будет отличаться от летнего. Температура воздуха на популярных курортах в период зимних праздников в среднем достигает +15 градусов, однако туристов это не останавливает.

Помимо новогодней развлекательной программы, отели предлагают спа-процедуры, хамам, теплые бассейны. Также можно съездить к термальным источникам в Памуккале,на экскурсию в долину скал Каппадокия.

Фото: Новогодние выходные можно провести в Стамбуле (pixabay.com)

Новый год в Стамбуле - еще один популярный вариант для проведения зимних праздников. В ночь на 1 января на городских площадях устраиваются массовые гуляния с Дедом Морозом (Ноэль баба) и фейерверками. Через Босфор курсирует корабль, где можно заказать новогодний ужин.

Новый год 2019 и Рождество на Кипре

Новогодние праздники на Кипре длятся пол месяца. 25 декабря местные жители с размахом отмечают Рождество и затем каникулы продолжаются еще до 6 января.

Зима на Кипре мягкая, температура воздуха достигает от +15 до +20 градусов. Хоть купаться при такой погоде мало кто решится, но аромат морского бриза и теплые лучи солнца на средиземноморском побережье - хорошая альтернатива украинской зиме.

Фото: На Кипре зимой до +20 градусов (pixabay.com)

В крупных городах Кипра Новый год встречают на площадях у наряженной елки с фейерверками, хороводами и гуляют до самого утра.

По традиции, в канун Нового года киприоты разбивают на пороге дома гранат, чтобы следующие месяцы прошли для семьи удачно. Среди новогодних угощений главное - василопитта с серебряной монеткой внутри. Оно связано с легендой о Святом Василии, который спрятал от императора сбережения христиан в тесто, а затем испек из него хлеб и раздавал людям. Считается, что кусочек василопитты с монеткой, приносит удачу тому, кому он достанется.

Ранее мы рассказывали, где провести выходные на католическое Рождество 2018. В праздничные дни можно отправиться во Львов, или посетить рождественские ярмарки в Европе.

Также смотрите подборку стран, где можно отлично провести отпуск зимой. Забыть о холодах можно на жарких пляжах, или же поехать в увлекательное путешествие в северную Европу.

Видео: РБК-Украина