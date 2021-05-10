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На Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения. Почти 200 людей получили ранения

Автор: РБК-Украина

На Храмовой горе в Израиле возобновились столкновения между находящимися там мусульманами и полицией. Пострадали около 180 участников беспорядков, а также девять сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

В ходе столкновения полиция применяет шоковые гранаты и резиновые пули.

Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай принял решение закрыть доступ евреев на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима.

В то же время, у входа на Храмовую гору собрались несколько сотен евреев. Движение "Возвращаемся на гору" призвало своих активистов прорываться на Храмовую гору, несмотря на запрет полиции.

Вместе с тем, по состоянию на утро понедельника, 10 мая, запланированный на вечер парад с флагами, посвященный Дню Иерусалима, должен состояться, и его маршрут пролегает через Шхемские ворота - один из центров беспорядков.

Полиция Израиля заявила, что в районе Храмовой горы и Старого города находятся тысячи жителей Палестинской автономии и арабских городов севера Израиля, которые прибыли специально для участия в беспорядках.

Напомним, в ночь на 8 мая в Иерусалиме на Храмовой горе также произошли беспорядки. В результате пострадали более 200 человек.

Ранее в Израиле десятки людей погибли в давке на религиозном празднике. Среди погибших были дети.

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