В Израиле десятки людей погибли в давке на религиозном празднике. Среди погибших есть дети.

Давка произошла, когда десятки тысяч евреев собрались у галилейской гробницы мудреца 2-го века раввина Шимона Бар Йохая. Традиция фестиваля Лаг ба-Омер включает в себя всенощную молитву, мистические песни и танцы.

Власти разрешили собраться на месте могилы 10 тысячам человек, но в итоге людей прибыло намного больше. Организаторы насчитали 650 автобусов со всей страны, что привело 30 тысячам паломников. В итоге люди начали задыхаться в плотно забитом коридоре, кто-то упал и его просто затоптали.

Для эвакуации людей привлекали вертолеты, которые переправляли раненых в больницы на севере Израиля. Израильские военные заявили, что спасать людей принялись поисково-спасательные войска и медицинские бригады.

В скорой помощи охарактеризовали инцидент как давку и заявили, что 103 человека получили ранения, также известно о 40 погибших. Известно, что в давке пострадали даже дети.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал случившееся "тяжелой катастрофой" и сказал: "Мы все молимся за благополучие пострадавших".