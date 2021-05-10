На Храмовій горі в Єрусалимі поновилися сутички. Майже 200 людей отримали поранення

На Храмовій горі в Ізраїлі поновилися сутички між знаходяться там мусульманами і поліцією. Постраждали близько 180 учасників заворушень, а також дев'ять співробітників правоохоронних органів.
Про це повідомляє NEWSru.co.il.
В ході зіткнення поліція застосовує шокові гранати і гумові кулі.
Генеральний інспектор поліції Яаков Шабтай прийняв рішення закрити доступ євреїв на Храмову гору у зв'язку з заворушеннями, що відбуваються в арабській частині Єрусалиму.
У той же час, біля входу на Храмову гору зібралися кілька сотень євреїв. Рух "повертаємося на гору" закликав своїх активістів прориватися на Храмову гору, незважаючи на заборону поліції.
Разом з тим, станом на ранок понеділка, 10 травня, запланований на вечір парад з прапорами, присвячений Дню Єрусалиму, повинен відбутися, і його маршрут пролягає через шхемські ворота - один з центрів заворушень.
Поліція Ізраїлю заявила, що в районі Храмової гори і Старого міста знаходяться тисячі жителів Палестинської автономії і арабських міст півночі Ізраїлю, які прибули спеціально для участі в заворушеннях.
Нагадаємо, в ніч на 8 травня в Єрусалимі на Храмовій горі також відбулися заворушення. В результаті постраждали понад 200 осіб.
Раніше в Ізраїлі десятки людей загинули в тисняві на релігійному святі. Серед загиблих були діти.