На Храмовій горі в Єрусалимі поновилися сутички. Майже 200 людей отримали поранення

В ході зіткнення поліція застосовує шокові гранати і гумові кулі.

Генеральний інспектор поліції Яаков Шабтай прийняв рішення закрити доступ євреїв на Храмову гору у зв'язку з заворушеннями, що відбуваються в арабській частині Єрусалиму.

У той же час, біля входу на Храмову гору зібралися кілька сотень євреїв. Рух "повертаємося на гору" закликав своїх активістів прориватися на Храмову гору, незважаючи на заборону поліції.

Разом з тим, станом на ранок понеділка, 10 травня, запланований на вечір парад з прапорами, присвячений Дню Єрусалиму, повинен відбутися, і його маршрут пролягає через шхемські ворота - один з центрів заворушень.

Поліція Ізраїлю заявила, що в районі Храмової гори і Старого міста знаходяться тисячі жителів Палестинської автономії і арабських міст півночі Ізраїлю, які прибули спеціально для участі в заворушеннях.