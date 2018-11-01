Господарський суд прийняв рішення на користь Міненерговугілля в суперечці з "Укренерго"

Фото: "Укренерго" (УНІАН)

В "Укренерго" заявили, що Міненерговугілля намагається узурпувати свої повноваження по управлінню підприємством

Господарський суд Києва скасував своє рішення про запровадження заходів щодо забезпечення позову ДП НЕК "Укренерго", яким держпідприємство оскаржує рішення Комісії з реорганізації НЕК з унітарного підприємства в акціонерне товариство. Про це РБК-Україна повідомив директор з юридичного забезпечення "Укренерго" Максим Юрков.

Рішення про забезпечення позову полягало в забороні Комісії здійснювати будь-які дії по управлінню "Укренерго" на момент судового розгляду. Таким чином, Господарський суд Києва задовольнив клопотання Міністерства енергетики та вугільної промисловості, яке раніше делегувало Комісії повноваження з управління поточною діяльністю оператора енергосистеми.

"Суддя, який приймав рішення про забезпечення позову, його ж сьогодні скасував. Ми подаємо апеляцію", - уточнив Юрков.

Він зазначив, що судова суперечка держкомпанії з Міненерговугілля з приводу дій Комісії триває.

"Наступне засідання відбудеться 22 жовтня. Ми вважаємо, що рішення Комісії про передачу їй повноважень з управління державним підприємством є незаконним, і вона не має повноважень з управління "Укренерго". Міненерговугілля намагається узурпувати свої повноваження по управлінню підприємством", - сказав він.

Нагадаємо, 18 жовтня Комісія, яку очолює заступник міністра енергетики Михайло Близнюк, не затвердила акт оцінки майна "Укренерго" на підставі наданого компанією пакета документів.

РБК-Україна вже писало, що Міненерговугілля вирішило делегувати "повноваження з управління поточною діяльністю ДП "Укренерго" Комісії з реорганізації держкомпанії з унітарного підприємства в акціонерне товариство. Комісія вирішила передати повноваження з управління ДП НЕК "Укренерго" її голові - заступнику міністра енергетики Михайлу Близнюку "з метою якісного завершення процесу реорганізації (перетворення) цього підприємства".

"Укренерго", пославшись на висновки Інституту держави і права їм. Корецького НАН України, заявляє, що "це рішення Комісії є незаконним" і "Комісія не наділена повноваженнями щодо управління держпідприємством". В результаті держкомпанія звернулася в Господарський суд Києва з позовом щодо Міненерговугілля "про визнання рішення Комісії протиправним" і таким, що підлягає скасуванню. Для забезпечення позову суд заборонив Комісії здійснювати дії щодо "Укренерго".